大S徐熙媛去世｜小S徐熙娣發聲明 回應返台時間「盼外界諒解」
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）在日本因流感猝逝，享年48歲，震驚兩岸三地，S媽傳出搭機返台，落地松山機場，約下午5點15分抵達台灣，但在場媒體最後撲空，另外也傳出小S（徐熙娣）和大S老公具俊曄將在6日帶大S骨灰返台，小S經紀人剛發出聲明，表示返台時間不對外公開，敬請媒體諒解。
【圖輯】點圖放大看更多大S靚相👇👇👇
+11
【相關圖輯】大S去世｜演流星花園紅遍中港台 回顧30年星途多次入圍視后影后（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
以下為聲明全文：
親愛的媒體朋友們，非常感謝大家的配合🙏
由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。
如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！
小S經紀公司敬上
【相關圖輯】大S徐熙媛9年前逃過死劫 今年「逢9」躲不過 沒生第3胎原因曝光（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+4
【相關圖輯】她們竟是好姊妹 五對意想不到的圈中閨蜜 丫頭答應賺錢養「她」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+13
大S徐熙媛去世｜感冒不應浸溫泉？醫生揭1關鍵反應：恐增心臟負擔大S去世｜每個生命都有權享受自由！盤點15「人間清醒」智慧金句大S去世｜患流感要把握「黃金48小時」自救！最少可減患重症機率大S去世｜早年攻港主演不少港產片《龍鳳店》拍檔任賢齊悼李鳳姐
延伸閱讀：
大S驟逝！葛斯齊「沒發文哀悼」遭批冷血 無奈洩心聲：請尊重我的決定
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】