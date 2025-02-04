大S徐熙媛去世｜小S徐熙娣發聲明　回應返台時間「盼外界諒解」

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）在日本因流感猝逝，享年48歲，震驚兩岸三地，S媽傳出搭機返台，落地松山機場，約下午5點15分抵達台灣，但在場媒體最後撲空，另外也傳出小S（徐熙娣）和大S老公具俊曄將在6日帶大S骨灰返台，小S經紀人剛發出聲明，表示返台時間不對外公開，敬請媒體諒解。



大S（徐熙媛）在日本因流感猝逝，享年48歲，震驚兩岸三地。（視覺中國）

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以下為聲明全文：

親愛的媒體朋友們，非常感謝大家的配合🙏

由於還在處理相關事宜，返台時間將不對外公開，敬請諒解。我們也非常理解大家的工作需求，但為避免大家在機場長時間等候，辛苦奔波，特此告知。

如有後續安排，我們會再另行通知，再次感謝大家的支持與理解！

小S經紀公司敬上



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】