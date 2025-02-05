69歲劉家輝中風至半身不遂　樊亦敏陪同罕現身領獎精神極佳：開心

香港動作特技演員公會昨日（4日）年初七舉辦新春團拜聯歡晚宴，著名動作演員及幕後工作者聚首一堂，包括會長錢嘉樂、副會長張雷、「火星」蔣榮法、古天樂、李家鼎、歐瑞偉、吳思遠、徐小明、湯盈盈、周家怡、連炎輝等，一齊開心暢飲共晉晚餐。而每年春茗公會均向前輩頒發獎項，以表揚他們多年以來對動作電影的付出和貢獻，今年69歲的劉家輝獲頒貢獻大獎，他中風後罕有現身，精神不俗，由好友樊亦敏陪伴領獎。

劉家輝獲頒貢獻大獎。（Faceboo圖片）

眾人上台祝賀。（Faceboo圖片）

現場播放劉家輝過去演出片段。（Faceboo圖片）

劉家輝於2011年因中風至半身不遂，已很久未有現身公開活動，不少有份出席人士在社交平台分享當晚熱鬧情況。劉家輝在好友樊亦敏陪同下坐輪椅現身，全程笑笑口、狀態非常好。由於近日天氣轉涼，劉師傅出門亦多穿衣服，除了羽絨，大腿亦蓋上一張厚毛毯保暖，以免不小心著涼。現場播放劉師傅昔日演出片段，他的說話聲線較微弱，表示：「開心！」，一身粉紅sharp醒打扮的樊亦敏就上台陪伴在側，更替劉師傅拿着獎座，表現貼心，張雷讚劉師傅全部人都認得！

樊亦敏上台陪住劉家輝。（抖音截圖）

劉家輝說話聲線較微弱，表示：「開心！」（抖音截圖）

樊亦敏幫手拎住個獎。（抖音截圖）

李家鼎都有出席。（Faceboo圖片）

古天樂。（Faceboo圖片）

張雷。（Faceboo圖片）

劉家輝是八、九十年代的著名武打男星，拍過無數膾炙人口的武打電影，可惜2011年因中風跌倒撞傷腦部致中風癱瘓。其後傳出妻離子散爭家產，劉家輝的前女助手更涉欺騙近120萬，好友樊亦敏仗義幫忙找律師告上法庭，為對方成功追回財產，以應付晚年生活費及醫藥費。劉師傅現入住療養院，樊亦敏與不少圈中好友會不時探望，雖然外界對二人關係有所揣測，但樊亦敏多年來仍對劉師傅照顧得無微不至，二人友情不言而喻。

早年劉家輝生日，Bobby和樊亦敏以及同一日生日的陳榮峻也一起到醫院慶祝。（IG@amyfan3796）

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由劉家輝師傅主演的邵氏經典電影《少林三十六房》。（圖片擷取自http://bit.ly/2useTUA）