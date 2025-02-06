大S去世｜搭公共交通工具勁貼地　粉絲索取簽名來者不拒相當親民

台灣藝人徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。消息一出驚動全球，令大S粉絲大感哀傷。大S生前主演《流星花園》憑「杉菜」一角紅遍亞洲，之後獲得許多演戲的機會，其實她初出道是從歌唱事業開始一直轉型，期間橫跨主持界、美容界，以及影視界，並且在各項領域擁有超強的成就和表現。最近有網民在社交網平台分享大S生前現身台中高鐵站與粉絲互動聊天的影片！

徐熙媛（大S）日前（2日）在日本旅遊期間因流感併發肺炎逝世，終年48歲。（張祖銘攝）

最近有網民在社交網平台分享大S生前現身台中高鐵站與粉絲互動聊天的影片！（影片截圖）

影片中可見大S當天穿上運動裝，並且束上馬尾頭，打扮相當年青，恍如一位小女孩，講到她皮膚相當白滑緊致，狀態極佳。期間大S除了邊步行簽名外，還刻意望向粉絲的鏡頭表示：「各位神秘組織（大S粉絲名）你們好，你們真的太神祕了，但我本身已經夠神秘了，很久沒有跟你們說到話和打到招呼，今天我人在台中和旅行的途中，想跟你們說很想你們，不管是哪裏的神秘組織（大S粉絲名）有我出現的地方一定要來，很想你們！」

影片中可見大S當天穿上運動裝，並且束上馬尾頭，打扮相當年青，恍如一位小女孩。（影片截圖）

粉絲索取向大S簽名來者不拒相當親民。（影片截圖）

其實一向自稱「一匹狼」的大S生前口頭禪是過關斬將，以「善良的男孩女孩們」、「S星球人」和「神秘組織」稱呼自己的粉絲，在大S的心目中早已經將粉絲當是一家人，所以有不少粉絲的心願是希望她在天上繼續當漂漂亮亮的美容大王！