大S去世｜賈永婕發文爆離世情況被指「蹭流量」　高EQ用3字回應

台灣女星徐熙媛（大S）日前（2日）與家人赴日旅遊時因流感併發肺炎猝逝，終年48歲。妹妹徐熙娣（小S）透過經理人悲慟證實消息，而大S的猝逝亦震驚中港台娛樂圈。作為大S好友的賈永婕，一得知其逝世的噩耗，立即趕到現場見她最後一面，隨後她亦發文指大S的遺容是平靜及安詳的，而且亦透露具俊曄當時的情況，他的哭泣聲令人心碎。賈永婕發文後立即被網民批評她的行為，直指她「蹭流量」，還問她發文有否經過S家同意。

同是台灣藝人及大S好友的賈永婕在社交平台發文。(facebook圖片)

賈永婕分享了具俊曄傳給她的自拍照，賈永婕看著照片忍不住繼續掉眼淚。(facebook圖片)

賈永婕今日（6日）再發文透露大S跟她說的最後三個字：「幹得好！」賈永婕指大S曾告訴她：「你是我們全家的驕傲，幹得好！永婕每次看到你被攻擊我都好氣好氣，我快忍不住要去幫你留言，幫你罵回去。」而賈永婕則說：「你是仙女不用妳出手，我自己來就可以了。但你這樣說我很感動。」可以從中見到賈永婕跟大S的感情良好。

賈永婕今日（6日）再發文透露大S跟她說的最後三個字：「幹得好！」(facebook圖片)

賈永婕同大S好好朋友。(facebook圖片)

賈永婕也提到從她開始PO有關大S的文章後就有很多「中國的水軍」來罵她：「從我開始Po 大S的文後，就有千軍萬馬的中國的水軍用極難聽的髒話罵我。一點都不意外這一幕真的是太熟悉了。」更指上次被中國的水軍攻擊也是Po了有關大S的文章，生氣的說道：「汪先生買了名床，大S退回，床後來發現根本不是名牌。大S 跟我的粉專同時被中國的水軍進攻，妙的是三天之後後這些水軍全部都不見了。這麼粗糙的操作我也真是佩服！就像是到了現在還要運用這樣的操作黑我就算了，還要黑他們家人，真不可理喻！」

賈永婕也提到從她開始PO有關大S的文章後就有很多「中國的水軍」來罵她。(facebook圖片)

賈永婕發文後，網民很氣憤，直指她把大S臨終場面公諸於世，繼續質問：「大S家人有同意妳公布過世當下的內容嗎？」引到賈永婕親自現身反擊：「你說呢？」