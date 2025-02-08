鄭嘉穎講起大仔幫𢳂飯問攞錢情緒高漲　陳凱琳一舉動化尷尬好温柔

鄭嘉穎和愛妻陳凱琳（Grace）今日（8/2）現身尖沙咀出席珠寶店新春活動。談到鑽石首飾，嘉穎大讚Grace為人節儉，不擔心對方胡亂花錢：「因為我係好了解佢個為人，佢唔會亂咁買嘢嘅人，除非佢見到自己真係好鍾意嘅嘢佢先會買，而且佢唔會話揀最貴嘅先買，反而會揀到最平嘅先買。所以我係好放心。有時候我都會同佢講，有錢得使，又唔使話慳得記慳。有時候做嘢咁辛苦，都應該獎勵吓自己。」

鄭嘉穎和愛妻陳凱琳出席珠寶店新春活動。（葉志明 攝）

鄭嘉穎和愛妻陳凱琳出席珠寶店新春活動。（葉志明 攝）

鄭嘉穎和愛妻陳凱琳出席珠寶店新春活動。（葉志明 攝）

Grace接著說：「其實我係嗰啲買手袋前，會諗十日八日，再問身邊嘅人意見，然之後先決定買唔買嘅人嚟。」談到小朋友價值觀，嘉穎表示：「二仔仲細，反而我教大仔千祈唔好諗住不勞而獲，咁所以變咗佢哋做家務就會有零用錢。但相反我又開始有啲擔心，佢變得開始睇錢好重，我就又要話俾佢知，錢唔係咁重要，家庭先重要。」

鄭嘉穎講起大仔就激動！（葉志明 攝）

當嘉穎提到大仔很主動幫他添飯，試完事後竟然問他攞錢要回報時，嘉穎情緒相當肉緊，Grace即時輕拍嘉穎肩膊，然後接著說：「其實小朋友係好單純，諗住做一件事會有兩蚊，然後再做一件事，又會唔會再有兩蚊？但其實佢哋係冇用過啲錢，佢只不過係用嚟儲起佢，諗住將來攞嚟用。」嘉穎然後再接著說：「有時候我哋幫你做嘢都唔係要有任何嘅回報，係因為我愛你先會咁做，我會教佢，因為你愛我，所以你幫我𢳂飯。我又會同佢講，我幫你洗PatPat，就係因為我愛你。大仔而家去完便便之後，都係我幫佢抹屁股，咁唔通我做完又問佢攞錢？我會咁樣同佢解釋，好多嘢唔係講錢。」Grace笑說：「第時到佢18歲睇返呢個訪問唔知會有咩感覺。」