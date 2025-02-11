NewJeans香港演唱會｜ADOR提出臨時禁制令　籲傳媒禁用新隊名NJZ

南韓人氣女團NewJeans去年槓上母公司HYBE與經紀公司ADOR，單方面宣布合約無效，近日宣布改名「NJZ」，正式展開獨立活動。然而，ADOR隨即發表聲明，表達對成員單方面行動感到遺憾，強調將竭盡全力維護NewJeans的品牌價值，並呼籲媒體不要使用團體NewJeans的新隊名「NJZ」，而是繼續使用原本的隊名。



南韓人氣女團NewJeans近日宣布改名「NJZ」。（IG@newjeans_official）

【圖輯】點圖放大看更多NewJeans照片👇👇👇

+ 23

根據韓媒報導，ADOR方面於10日針對NewJeans團名使用問題發表聲明，表示「NewJeans成員與ADOR的專屬合約在法律上仍然有效，宣稱解約一事為單方面的主張。」還進一步指出：

「我們已提出臨時禁制令以確認合約的有效性，並且正等待法院的裁定。」



同時，ADOR也呼籲媒體在撰寫報導時，依據合法的合約，使用「NewJeans」官方隊名。

【相關圖輯】NewJeans懶人包｜控訴HYBE多個惡行 被經紀人排擠、成員個資外洩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

此前，NewJeans成員在7日公開了新隊名「NJZ」，並預告將進行個別活動。2024年11月28日，NewJeans曾召開緊急記者會，並宣稱「ADOR沒有保護NewJeans的意圖與能力」，宣布將終止與ADOR的合約。對此，ADOR方面反駁稱：

「我們並未違反合約，單方面的信任破裂並不構成解約的理由。」



目前仍處於各說各話的狀態。

NewJeans將於香港舉行演唱會。（截圖）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】