TVB女神孖好友單文柔行山騷長腿　昔日女飛躍疑遭冷待一年無劇拍

現年27歲的無綫小花劉穎鏇（Tiffany），於2016年參選香港小姐，憑高䠷身材加上甜美靚樣，最後贏得亞軍暨最上鏡小姐而簽約無綫。其後，劉穎鏇獲無綫力捧，綜藝、劇集雙線發展，肯搏肯捱以及極佳觀眾緣，在2023的《萬千星輝頒獎典禮》上勇奪「飛躍進步女演員」，去年更成為「新奧運六星」之一，可見深受無綫器重，而且她的一對逆天長腿更加相當煞食，是不少人心目中的長腿女神。不過近期這位力捧小花疑遭冷待，已經一年無劇拍。

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)

劉穎鏇在TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》中，以大熱之勢奪得「飛躍進步女藝員」（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇在劇集《超能使者》其中一幕性感大解放。（《超能使者》截圖）

劉穎鏇近年往打女方向發展。

近日，劉穎鏇在社交平台分享與同屆港姐好友單文柔（Phoebe）母女行山的照片，相中，劉穎鏇穿上一件灰色衛衣配緊身褲，簡單配搭已盡現她的修長線條，尤其一對逆天長腿，相當吸睛。劉穎鏇與單文柔攬住影相，大曬姊妹情，並寫道：「每個月都去行一行山...好唔好？」

劉穎鏇近日在社交平台分享與同屆港姐好友單文柔（Phoebe）母女行山的照片。（小紅書圖片）

姊妹情深。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）

又有網民問劉穎鏇幾時再拍劇。（小紅書截圖）

網民除了讚劉穎鏇靚女求偶遇外，也有人問劉穎鏇什麼時候再拍劇，其實這個問題在不少劉穎鏇的貼文裡粉絲已問過很多次。皆因劉穎鏇過去幾年可謂劇接劇，而且在《鐵拳英雄》、《超能使者》及《隱形戰隊》劇集中更有不少打戲，被打造成新一代打女，但去年產量突然激減，幾乎一整年沒拍過劇，暫時手上也只得一套《奪命提示》做存貨，雖然期間劉穎鏇都有出席各類活動，但始終拍劇才是她「正職」，難免會引起網民揣測，這位「飛躍進步女演員」是否遭無綫冷待。

劉穎鏇早前受訪時，表示不用開工的時候，就投放心思經營其Youtube頻道。（Youtube截圖）

劉穎鏇希望透過其網上頻道鼓勵小朋友學多些不同語言。（Youtube截圖）

劉穎鏇自言特別喜歡與小朋友相處。（Youtube截圖）

而早前劉穎鏇受訪被問到何時再拍劇時，她也沒有確實答案，只表示仍等待公司安排，不用開工的時候，就投放心思經營其Youtube頻道，她自言特別喜歡與小朋友相處，故希望透過頻道鼓勵小朋友學多些不同語言。難道為演藝事業意外的發展鋪路？

劉穎鏇靚女、有長腿。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇早前分享長腿相，網民即時騷動。（IG@itstiffanylau）

動靜皆宜。（IG@itstiffanylau）

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