黃翠如傻大姐又靚女卻一直單身　只因身邊閨密都是好兄弟？

蕭正楠黃翠如終於開花結果。（視覺中國）

「多謝你令我學識照顧人，令我學識點做個更好嘅男人」蕭正楠於《萬千星輝頒獎典禮2018》舞台上，公開與黃翠如已婚喜訊，並許下愛的承諾，成為全晚最感動一刻。網上瘋狂洗版高呼so sweet，喺廣告時間蕭生蕭太亦受到全台上下送上擁抱及祝福。到底翠如有咩吸引之處，可以收服老公嘅心，兼喺圈中可以有咁多知心好友？

蕭生蕭太情深一吻，全台上下以至網上都一致送上祝福。（葉志明攝）

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最無殺傷力的傻大姐

傻大姐是女仔唔會討厭，男仔可以同佢玩到攬頭攬頸，個個話佢會係好女友好老婆，但偏偏未遇到其真正幸福。黃翠如入行多年，由娛樂記者到旅遊節目主持，鄰家女孩外表加上爽朗性格，一向深得網友喜愛。跳到TVB後機會不斷劇接劇，雖然攀升速度太快及演技惹爭議，但無損其親和力。由初入行一起打拚的有線幫，到TVB花旦唐詩詠、田蕊妮，老一輩陳榮峻吳香倫，均視翠如為知心好友。

入行15年以來，翠如一直都係傻大姐性格，加上少女外表，完全睇唔出已經37歲。（黃翠如IG）

娛樂圈中其實每一位都係對手，但翠如就係有種吸引力，令男女都無法討厭佢。（黃翠如IG）

細個時同學之間一齊玩，但慢慢地男女會分開玩，女仔如果多男性朋友，有時更會惹人非議。但傻大姐翠如出名好多男閨蜜，除咗最佳拍檔洪永城，合作過嘅對手好似袁偉豪、森美、周栢豪、黃宗澤個個都玩到勾肩搭背，甚至今年係成為蕭太後首個生日，老公蕭正楠會約埋一班男閨蜜幫太太慶祝生日。或許就係翠如嘅毫無機心真誠待友，先能夠真正體現男女之間真係有純友誼。

同翠如合作過嘅男星，都會成為好兄弟好閨蜜。（視覺中國）

翠如婚後首個生日，老公安排一眾男閏蜜為佢慶生。（蕭正楠IG）

應該你我身邊都總有一個好似翠如咁嘅女仔 -- 外型不俗性格爽朗，世人看來黃翠如完全係好女友代表，但多年來一直單身，身邊只有一個友達以上戀人未滿嘅洪永城，直至2013年尾入劇組開始拍《師奶Madam》，遇上生命中注定嘅另一半蕭正楠。

二人嘅緣份，由拍攝《師奶Madam》開始，愛情未萌芽時拍結婚場面仲有少少拘謹。（視覺中國）

到《幕後玩家》時，已經成為公認嘅一對。（視覺中國）

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雖然剛開始時捲入一啲是非當中，但真愛的確可以衝破一切挑戰難關。從來浪漫激情最引人入勝，但平淡幸福先係最細水長流。翠如同蕭正楠拍拖時，除咗係戀人亦係摯友，面對另一半唔需要裝模作樣。翠如亦絕不介意素顏拍拖；除咗綿綿情話，喺公開場合會互相挖苦取笑對方，對男士來說呢種感情關係最為舒服。

情侶檔出席活動，翠如會不避嫌高舉Fans手牌為男友打氣，模樣傻得可愛。（視覺中國）

兩個人既係戀人亦係最好嘅摯友，做訪問時可以互相挖苦，唔使就住就住，呢種相處模式的確最為舒服。（視覺中國）

蕭正楠經常以「我的XX」形容翠如，早以成為不可分割嘅共同體。翠如生日可以約一大班男友人慶生，但會準備別具意義嘅蘋果蛋糕送俾壽星女，愛屋及烏對翠如嘅愛犬視如己出，佢地公開戀情而不高調，恰到好處地分享生活逸事，時不時喺IG放閃，大大增添外界對佢地嘅好感。

雖然女友大情大性，但蕭正楠其實將翠如捧在掌心疼錫，生日時訂製別具意義嘅蘋果樹蛋糕，真係SWEET到暈。 （黃翠如IG）

幸福是留給那毋忘初心的兩個人，呢兩年佢地經常孖住現身，每次都會被催婚，佢地心裡面亦早有打算。當蕭正楠精心安排於過山車求婚但計劃失敗後，翠如居然主動爭取幸福出口求婚；飛到外地簡單結婚，連戒指都係鄉村小市集買一對用餐具整出來嘅小戒指，只因婚姻最重要嘅，就係兩個人一齊，正如翠如所講「那一刻，我們什麼也沒有，但我們擁有了對方。」就係如斯真性情嘅黃翠如，佢終於得到幸福，大家又點捨得唔為佢送上祝福呢？