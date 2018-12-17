【十大中文金曲】謝安琪古仔唱出感情　「睇佢電影畀人打會心痛」

謝安琪（Kay）今天（17日）出席《十大中文金曲頒獎典禮》，Kay在頒獎禮上奪得「優秀流行歌手大獎」及「十大金曲獎」，Kay笑言來到這一刻已十分開心：「我覺得我同Juno合作有好大發揮空間，成個故事都好浪漫又寫實，好多細節好有感情，係一個有血有肉故事。」

謝安琪（Kay）今天（17日）出席《十大中文金曲頒獎典禮》。（黃國立攝）

謝安琪加麥浚龍的作品深受大家關注，在專輯其中一首歌更和古天樂合唱，令到不少粉絲十分期待古天樂在頒獎典禮台上獻唱，Kay直言也很希望古仔能出席：「其實我都好替古仔開心，再一次唱歌得到大家嘅注目，我哋除左恭喜佢都有邀請佢出席，最後佢出唔出席頒獎係佢決定。」

Kay表示與古天樂合作後意外收穫是跟他做朋友。（黃國立攝）

古仔早前接受訪問也表示不願意面對大家唱歌，若只是電影上唱一點點也可以，古仔表現十分害羞，不過Kay覺得他不是害羞：「佢唱歌的確好有自己風格，我都好鍾意我哋合唱歌中演繹，已經有咗一種感情，我有時候睇佢舊嘅電影畀人打，我都會心痛，我覺得佢做得好好。」

Kay與麥浚龍的新專輯推出後，市面上已賣斷貨，Kay感到十分開心，直言現在已加印中。（黃國立攝）