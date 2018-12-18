【毒梟紀實】毒販駕林寶堅尼養獅子當寵物　死後一個墳墓70萬美金

墨西哥毒梟全球聞名，他們勢力龐大，富可敵國，手下數量比起全國警察還要多，要對付他們基本上要出動軍隊。Netflix節目《毒梟紀實》來到墨西哥的庫利亞坎，追訪當地最大的販毒集團「錫納羅亞」，最恐怖是當地殺人如家常便飯，節目就拍到兇殺案死者的殘肢，而販毒集團殺手雖然蒙面接受訪問，但之後也被亂槍射殺，相當駭人聽聞。

殺手迦耶羅表示雖然賺很多錢，但每天也是擔驚受怕。（網上截圖）

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《毒梟紀實》會介紹世界各地的販毒組織，而第一站來到墨西哥的庫利亞坎，「錫納羅亞」是當地最具勢力的販毒集團，而在中介人安排下，訪問了集團的殺手，彼此相約在安全屋見面。這位專業殺手迦耶羅(化名)，在安全屋內蒙面接受訪問，他表示自己亦有製毒工場，但比起他背後的老闆自然是小巫見大巫，被問到他現時的生活，他說：「有時好，有時壞，每天都很危險，有時你擁有很多，有時你一無所有。(覺得享受嗎？)金錢，我很喜歡，當你跟女人約會，買車、衣服、房子，但每天我會擔驚受怕，當我去殺人時出錯，我會害怕，因為我不知道自己能否回來，那是我不喜歡的時刻，也讓我害怕。」想不到這是迦耶羅最後的訪問，在幾星期後，他已被軍方射殺。

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毒販雖然駕著林寶堅尼跑車，但同時要有槍枝傍身，可知生活危機重重。（網上截圖）

毒販飼養獅子當作寵物，生活如土皇帝。（網上截圖）

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節目中去到監獄訪問牽涉到30宗兇案，為組織做事的成員，他說自己13歲已經殺人，家人亦知道他幹著壞事，而他作為基層成員，卻能享受乘坐10萬美金車子出入的生活，最後要付上入獄的代價。毒販生涯雖然是搵命搏，但他們一直過著奢華生活，住在有意大利雲石、鍍金柵欄，裝有防彈玻璃如堡壘一般的豪宅，平日以林寶堅尼代步，飼養獅子當作寵物，就算不幸死於非命，他們也有如大屋一般，每個造價70萬美金的墳墓，絕對是普通人難以想像。