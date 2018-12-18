向華強70大壽星光熠熠　哥哥梅姐鄧麗君靠投影技術「現身」

「龍五」向華強於上星期日（16日）舉辦70歲壽宴，圈中近百好友包括劉德華（Andy）、古天樂（Louis）、鄭秀文（Sammi）、劉嘉玲（Carina）、關之琳等巨星都有出席，陣容豪華，星光熠熠。

當晚韓磊、楊千嬅、古仔、鍾鎮濤等都有上台獻唱，劉青雲、徐克、杜琪峰還攜手合唱《男兒當自強》，甄子丹表演打拳……能夠見到這麼多大卡士同場表演，實屬非常難得。不過，更令人驚喜的是，連張國榮、鄧麗君、梅艷芳都有「現身」。

今日（18日）向太陳嵐（Tiffany）在微博放出幾條向生的生日宴片段，分別是鄧麗君的《甜蜜蜜》，哥哥的《我》，以及梅姐的《夢伴》、《淑女》，原來是運用4D全息投影技術，令三人重返舞台。幾人在台上載歌載舞，現場掌聲同歡呼聲不斷。梅姐在唱完兩首經典歌曲之後，便「換裝」以2003年她去世前在演唱會中的經典造型亮相，身穿紅金色的華麗禮服，帶著誇張的半臉面具頭飾，獻唱《祝壽歌》，全場氣氛高漲。表演至尾聲時，剛剛結束當晚個唱的華仔抵達獻唱，梅姐還即刻Cue其上台，一切那麼真實，又那麼虛無。

「龍五」向華強搞70歲生日派對 粒粒巨星堪比金像獎

向太找朋友運用4D全息投影技術，令哥哥、梅姐、鄧麗君重返舞台，現場獻唱，梅姐在表演完之際，還不忘cue華仔上台，令他又驚又喜。左圖為投影，右圖為梅姐03年演唱會造型。（網絡圖片）

能「請」來三位久未露面的好友，相信在場的眾星也悲喜交加，他們的歌聲宛如昨日，回憶滿瀉。向太也非常感觸，她於微博寫到：「哥哥祝壽已經哭暈許多老友及愛他的人！最後梅艷芳在劉德華到之前重現舞台唱歌跳舞祝壽，等華仔進場就叫他上台表演，驚呆了現場觀眾及華仔本人！但是還是感動及感慨、感觸良多。畢竟大家都是好友。」

而網友們見到之後表示驚喜之餘也相當感動，多謝向太費盡心思，令大家再次見到梅姐、哥哥同鄧麗君「重現舞台」。