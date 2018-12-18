日本藝人GENKING（田中元輝），以網紅起家，在IG擁有超高人氣，從而加入娛樂圈成為藝人，被形容為「謎樣的美男子」。本來是男兒身的GENKING，有著一顆女兒心，經常作女性化打扮，因此而大受歡迎。今年初，他終於完成心願，完成變性手術，改名SANA（田中沙奈），裡裡外外終於達成一致，成為了「她」。SANA在IG發表長篇感言，「現在我正以『沙奈』的身分過新生活，這是一個從零開始作為『女人』的全部。」

被日本人形容為「謎樣的美男子」的GENKING已經完成心願，透過變性成為女人，改名田中沙奈。（IG圖片）

GENKING在變性之前，已經擁有精緻的五官、一雙美麗的眼睛及瓜子臉，舉手投足比真正女人還要嫵媚。但即使外在打扮得比女人還要女人，即使得到大家對他的「美」的認同，他仍覺得活得不快樂，「我一直認為我的生命缺少結局，我不希望自己長壽，無法滿足的日子都會變得痛苦，每天我假裝很漂亮是極限。」因此，為了身體與心靈合一，GENKING赴泰國進行變性手術。她回國後將戶籍改為女性。

GENKING比女人更女人。(IG圖片)

GENKING在變性之前，已經擁有精緻的五官、一雙美麗的眼睛及瓜子臉，舉手投足比真正女人還要嫵媚。但即使外在打扮得比女人還要女人，即使得到大家對他的「美」的認同，他仍覺得活得不快樂，「我一直認為我的生命缺少結局，我不希望自己長壽，無法滿足的日子都會變得痛苦，每天我假裝很漂亮是極限。」因此，為了身體與心靈合一，GENKING赴泰國進行變性手術。她回國後將戶籍改為女性。

SANA很愛充滿女人味的和服。(IG圖片)

GENKING原來瞞著媽媽美和子去做手術，媽媽在知道兒子變性後，原本想要痛打她一頓，不過後來停下來想了想，認為「面對旁人的異樣眼光，如果作為母親也不保護她的話，就沒有人保護她了！」令人非常感動。

即使不想兒子變性，但出於愛，母親還是接受GENKING由兒子變成女兒。(IG圖片)

「我又重生了。」GENKING變性後說，覺得「自己創造了自己，開始另一種新的生活，或者說是雙胞胎，活著但還是有前世的記憶...」，她希望藉此告別過去求學時期，因為性別問題，不停遭受霸凌的自己。她的心願是將來能穿上美麗的婚紗，與相愛的人組織家庭，攜手共度一生。

SANA變性後，彷如重生。（IG圖片）

SANA的心願，是與一般女孩子一樣，穿上婚紗嫁人。（IG圖片）