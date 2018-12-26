【專訪有片】無懼內地男團大量湧現　ONER：知道自己嘅位置與能力

去年內地選透節目《偶像練習生》播畢後，除票選嘅NINE PERCENT之外，男團如ONER、NEX7、MR-X、TANGRAM亦相繼出道，競爭有幾激烈可想而知。ONER今年4月正式宣布出道，事業才剛起步，新一季《偶像練習生》快將開播，再加上公司(坤音）新二人男子組合已曝光，話無壓力就假。不過，身為隊長嘅岳岳就好淡地咁話：「怕是解決不了任何問題」。 攝影：梁碧玲

（左起）木子洋、靈超、岳岳、卜凡參加完《偶像練習生》後，以組合ONER名義出道。

被稱為坤音四子嘅ONER，成員包括岳岳、木子洋、卜凡、靈超，四人於《偶像練習生》最終排名均在30名以內，成績不俗，但他們訪問時卻坦言跳唱實力至今仍很一般，回想練習生的日子感觸良多，岳岳說：「自己當時也沒有想到會有站在舞台上的能力，所以現在看到當時努力的樣子蠻恩惠。」



卜凡以第二名成績畢業於北京服裝學院，之後靠模特兒的收入幫補家計。於《偶像練習生》時，經常把宿舍的走廊當成T台。(梁碧玲攝)

由模特兒轉型為男團偶像的卜凡，當初面對的困難也不少，但他最終憑個人努力佔據第12名，對他而言，既是一種成就感，也是一個不錯的回憶。面對各方的競爭者，卜凡認為壓力驅使他們前進，木子洋則視為共同成長的小伙伴，而年僅17歲的靈超也別有一番感覺：「每次看到公司的第二男團，因為他們年紀都比我大，所以感覺我雖然是前輩，但他們卻是哥哥，感覺很奇怪。」

對於首張專輯《過敏》，四人都認為不但是一個結果，而且更是一個很好的學習過程。

ONER早前在台灣舉行見面會，過千粉絲迫爆西門町、來港宣傳期間，所到之處均被粉絲重重包圍，人氣十足。問他們會否被這些人氣所蒙蔽，隊長岳岳沉思了一會，表示深明現在的位置與能力，故時刻提醒自己什麼才是最重要。「因為我們剛接觸這行業，比較懵懵，很多未知的東西，我們也是一步步的摸索以及突破自己，也明白到我們並沒有很好的舞蹈基礎，所以一定會有跳不好的時候，但我們知道如何調整。」卜凡接著說：「每個人都會有一個方法讓自己不迷失，我們在練習生時期做了很多鍛鍊， 如果動搖了也沒有現在的我們，也鞏固了我們的信念。」



靈超睇落同鹿晗都幾似，唔少網民亦有討論過。年僅17歲嘅佢，早前為參做練習生而離家出走，爸爸知道後同佢斷聯，不過呢日訪問時，佢就問屋企人都有留意佢嘅消息，應該好快就會無事。

面對各種的不安與迷惘，ONER認為總會遇上，只要調節好心態便可，至於面對粉絲變心（俗稱爬牆），靈超說畢「摔得快」即時引來哄堂大笑。「偶像跟粉絲，其實也是人與人之間的相處，如果你的人品、待人處事方式讓人感到舒服、作品能吸引到其他人，我相信粉絲不易變心。」

ONER十月時親自創作了《萬能人之歌》，歌曲是他們送予粉絲的禮物，木子洋：「我們的粉絲叫萬能人。」岳岳補充說：「想表達對粉絲的一個感情，所以我們一手包辦了曲詞，我們也虛構了一個萬能星的環境，有點超級英雄的感覺。」（視覺中國）

出道短短半年，ONER先後為近十個品牌代言，看似風光，但木子洋卻口快快說出了真相：「我們現在是收的基本工資，只夠買點吃跟衣服。」安居置業成了他們的目標，一個說想在銅鑼灣、一個想在淺水灣，最好笑是岳岳說自己是為了音樂之夢才放棄了不少東西時，卜凡在旁細細聲表示：「翻譯一下，就是說我家有點錢。」擁有英國大學碩士學位的岳岳，為了做歌手，放棄了電子項目高薪的工作，而靈超則不理會家人的反對，離家出走投考練習生，是好是壞？反正他們認為值得，靈超說現在仍只有跟媽媽聯絡，但由對方口中得知家人開始留意ONER的新聞，態度有所改變。「難過?因為我比較屈強所以不會，當時其實很叛逆。」木子洋透露曾經跟靈超的家人聊天，有感對方擔心是安全問題。「所以如果大家跟家人出現什麼問題，一定要去溝通，只要肯溝通，之後會發現事情變得很簡單。」



岳岳當初參加《偶像練習生》時，雖然只係得26歲，但已經叫高年齡。曾於英國留學嘅佢，為參加比較而回國，會唔會覺得可惜？佢認為值得。

人紅煩惱多，ONER早前因被私生飯騷擾，搞到要搬屋，其公司隨後發表聲明嚴厲譴責私生飯行為，此外，四子也曾遇過網上有威脅性的留言、被P遺照等……面對網絡欺凌，四子顯得甚為無奈，木子洋說：「可能是現實生活過不太好，才會在網絡找存在感，我可以理解。」卜凡插咀表示：「你們當面來罵我，好不好 ？」似乎真係有啲嬲。

以為多代言就等如多收入？木子洋話佢哋份糧都只係夠食飯同買衫咋。

儘管對於粉絲的愛與關懷，他們未必能一一答謝，但可以肯定的是他們都會知道，全因有萬能的微博小號，靈超十分興奮的說：「應該每個藝人都會有吧。」並指每次表演後，都會火速用小號去看粉絲的留言。「先看視頻再看評論。」卜凡透露如果服飾或舞台上的小細節有被發現，足夠讓他們開心一陣子。雖然早前來港做宣傳時，未有公開活動，但四子所到之處都被重重包圍，卜凡大讚香港歌迷十分熱情，而靈超則對香港景氣十分欣賞……總括來說，就係想快啲再嚟香港。

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