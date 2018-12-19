林保怡借朋友巨債追極唔還　教你4招追數秘技不失霸氣

相信很多人都試過，因為好心而借了錢給朋友，但想催還錢，反而變了自己是壞人，最後追不回來？林保怡就是其中一個這樣的「債主」。他日前在微博發文，「我到上海了，是時候還了」，還另加上三個「哈哈哈」，態度溫和中帶著無奈。同時林保怡又上載兩張圖片，一張寫著「借錢時見人心，還錢時見人品」，另一張是「借錢是一種信任，還錢是一種責任」。

林保怡早年借給朋友幾十萬應急，但追唔返條數。（微博圖片）

是不是說出了大家的心聲？據知林保怡在2016年時，也在微博上追過一次債，當時他寫道：「欠錢的，已經2016年了，當天因為你困難借了我一片好心，數額也不少，是時候還錢了！哈哈哈哈BH！」這幾聲「哈哈」反而令人聽得心酸。據說那位「債仔」向林保怡借了幾次錢，由幾萬到幾十萬，經此一役，林保怡決定以後不做好人，其實他已經心灰意冷，寫這些「追債」帖文只是發洩一下。

林保怡這兩張圖是不是說中了大家的心聲？（微博截圖）

如果你也有借了錢給朋友，對方遲遲不還，而你又不知怎樣開口，可以參考以下方法，如何巧妙地「追數」：

公開呻窮

偶爾在社交平台或者朋友面前呻窮，讓他直接或者間接的知道，希望令他內疚而記得還錢。

以借代還

購物或吃完飯，跟他說不夠錢，讓他幫忙付費，扣除借出去的錢，來個乾坤大挪移，「借即是還」、「還即是借」，婉轉地將錢追回來。

擬物​式

帶他去看夕陽，指着天邊一朵雲彩說：「你睇吓嗰片雲，似唔似我上次借畀你嗰張一千蚊？」

直接開聲：還錢呀！

真的想不到辦法的話，不如直接說出口，但這個方法的成功機會，只是50/50，而且通常都會賠上友誼。不過唔緊要啦，真正當你朋友就不會不還錢了。

都係嗰句，唔借就冇事，借咗唔好預人還...有得還當驚喜啦。(視覺中國)

講錢始終傷感情，莎士比亞在《哈姆雷特》裡有這樣一句說話：「不要把錢借給別人，借出去會使你人財兩空。」當日你本著一片好心借錢給朋友，但若想追回來，就容易傷了彼此感情，連朋友都冇得做。所以一開始，還是不借比較好，若對方真的處於水深火熱之中，那麼就在自己可以應付的範圍內，直接疏財給他好了，不要想著他有一天會還，無論是金錢上還是人情上，這樣自己心裡也過得舒服。