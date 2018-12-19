拍《阿爾罕布拉宮的回憶》煮韓國菜慰勞劇組　朴信惠變女「GOD」

最近演員朴信惠因為熱播的電視劇《阿爾罕布拉宮的回憶》而人氣高企，朴信惠不但美麗，演技又好，她更一直都被大家說是「GOD信惠」，到底是甚麼原因讓朴信惠一直都被工作人員讚不絕口呢？

朴信惠因為拍攝《阿爾罕布拉宮的回憶》的關係，所以有一段時間要在西班牙拍攝。韓國人一向都以韓國飲食為主，就算到海外工作時，他們都會去找韓國食物。就好似《Running Man》來香港拍攝時也希望可以吃到泡菜一樣。而朴信惠也了解到工作人員可能會不習慣西班牙當地的飲食，所以在繁忙的拍攝中也抽時間親自去為大家準備了炒年糕。在深夜拍攝時，朴信惠更會為工作人員提供了不少宵夜，就好似薄餅、 炸雞、朱古力等等，令大家都叫朴信惠做「GOD信惠」。

朴信惠親自為工作人員炒年糕。（網上圖片）

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與此同時，朴信惠在現場等待拍攝的時間，不時都會自己一個人拿着相機的去拍下工作人員認準備的樣子，為各位辛苦的工作人員去打氣，留下在西班牙美好的回憶，令沒有空去西班牙四處遊覽的工作人員也可以留下倩影。上次朴信惠在香港出席活動時就表示在西班牙期間就只有星期六可以和工作人員抽空吃飯，看來朴信惠和工作人員的關係真的不錯，在互相信任的情況下，難怪可以製作出這樣好的作品啊！真的讓大家更期待之後在Netflix播出的 《阿爾罕布拉宮的回憶》會如何發展下去啊！

朴信惠在現場會為工作人員拍攝留念。（網上圖片）