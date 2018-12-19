陸浩明索女友陳詩欣　周年禮物勁有心思

又到聖誕、又到聖誕！各位紳士都正忙為女友張羅禮物，若然突然從另一半手上收到禮物，會否更感到窩心驚喜呢！陸浩明（6號）與模特兒女友陳詩欣（Ayan）拍拖多年，經常在在網上分享恩愛合照，昨日（18日）是二人拍拖紀念日，二人除了穿上情侶裝到餐廳慶祝外，Ayan為6號特別準備了驚喜禮物，從包裝到禮物都見盡心思。

收到禮物的6號亦展現默幽一面，令Ayan頻頻冧笑。（網上截圖）

「係咪紅酒嚟？」、「鼓油咁正？」6號收到禮物時頓變「問號」，誰料拆開一看，竟然是由Ayan親手炮製的紙黏土公仔，Ayan與6號分別化成身月野兔以及禮服蒙面俠，6號的招牌眼鏡更換成貓眼眼罩相當逗趣，連6號自己亦忍不住驚嘆：「好得意、好搞笑。」收到如此窩心的禮物，未知6號會如何回禮呢。

結果當然唔係紅酒咁易估。（網上截圖）

其實6號與女友一直都愛得高調，今次更以行動證明了她除了靚女外，更有細心及巧手，絕對是「不能錯過的女友」，難怪影片一出，一班網友都催6號快快行動將Ayan娶過門，其實契媽Maria Cordero（肥媽）亦催了二人一段時間，相信6號都好快將她私有化。