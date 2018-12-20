黃翠如榮升蕭太拒做肥師奶　戒肉戒澱粉IG曬FIT爆腹肌照

剛於台慶頒獎禮上蕭正楠宣佈已經同黃翠如秘密註冊結婚，由翠如BB升Level成為蕭太。身份轉變心態上亦隨之而變，好多人妻婚後就開始放縱慢慢變成肥師奶，但翠如就反而喺婚後開始發力，一向行鄰家女孩路線嘅佢，忽然上載一張身穿運動內衣嘅相片驚現腹肌，令網友相當驚喜。

雖然大部分藝人都有做運動習慣，但翠如有腹肌真係好多人都估唔到。（黃翠如IG）

翠如平時都係走可愛鄰家路線，少有見佢分享運動照，忽然曬出腹肌的確令網友好驚喜，佢留言話：「2018年的最後一個月，開始為自己這一年總結。人生進入了一個新里程，使我成為一個更快樂的人。而工作上，也進入了另一個新里程，成為了一個我夢寐以求的護膚品牌產品代言人。為了拍攝這個廣告，我靜靜地給了自己一個挑戰，要讓自己更強壯。這照片記錄了我小小的成績，我這個小小的腹肌，不知可以陪伴我多久。」

呢次拍廣告翠如要玩埋戰繩，真係多少少拜拜肉都唔掂呀﹗

翠如指公司好多女藝人都熱衷做gym：「聽大家講女仔到某一個年紀，除咗肌膚保養，都要開始注重健康﹗當身體健康的時候，這種狀況會反映喺皮膚上，依家我同女朋友們聚會，話題總離唔開點樣將自己線條練得更好。」翠如笑言呢次拍攝，事前準備工夫做得特別多：「自己雖然一直有做gym，想持之以恆養成定時運動習慣。知道要喺鏡頭前展現各種運動姿態，自己都想有突破所以加操，希望練出靚腹肌及線條，練出馬甲線應該係所有女仔嘅目標吧。拍攝前我不停做運動，而且戒食肉、澱粉質同比較濃味菜式4日。拍攝前兩晚仲只食菜拍攝後，我一定會去擦餐勁來獎勵自己。」

做咗蕭太翠如仲勤力KEEP FIT過以前，唔知老公有無一齊做運動呢？