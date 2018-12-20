容祖兒賣藝人二手衫做慈善　邊個啲「收藏」最受粉絲歡迎？

正所謂「人靠衣裝」，尤其是經常在幕前出現的藝人，每次登台或上節目都要穿得漂漂亮亮，又不能重覆，加上代言產品或服飾贊助又會為藝人們提供數之不盡的服飾，所以很多衣物都只會穿過一次，甚至連穿都未穿過。與其將它們放在家中做「收藏」，不少藝人都會將其捐出作慈善用途，最近容祖兒為「容祖兒慈善基金」籌款，更開設二手衫義賣pop-up店，還找來一眾好友包括阿嬌鍾欣潼、阿Sa蔡卓妍、關智斌、舒淇以及Yumiko鄭希怡等等捐出個人「收藏」，連早前Joey投訴的張敬軒亦在近日將義賣物品送抵pop-up店，最新貨品還有影后惠英紅的衣飾！

容祖兒話聖誕節嚟送「綠帽」？仲話自己戴住佢走遍大江南北添！（YouTube）

容祖兒都唔夠佢勁

其實今次Joey舉行的二手衫慈善義賣，當中的二手貨品可謂「應有盡有」，普通如衫、褲、鞋、頭飾、例如這頂容祖兒熱烈推薦各位女士購買後贈送男友的「綠帽」，甚至貼身如Joey穿過的Sport Bra都可以捧回家中！而最受歡迎的「收藏家」不是Joey、不是阿Sa阿嬌，原來是Kenny關智斌！

點擊下圖放大睇吓關智斌的「收藏」（仲有原圖添！）：

到底Kenny啲貨有咩吸引力呢？（YouTube）

+ 3 + 2

今鋪真係當埋條底褲

用「為慈善不遺餘力」來形容關智斌一點都沒有誇張，因為Kenny居然連「孖煙囪」都拿出來作慈善義賣！不過，看清楚一點，其實這條內褲的價錢牌仍未剪掉，這證明他「未穿過」？非也，這只能證明他「冇洗過」！