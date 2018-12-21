【阿嬌結婚】婚後立即停工生B？　老闆楊受成：英皇啲股價會跌

鍾欣潼（阿嬌）跟老公賴弘國（Michael）昨晚（20號）於五星酒店擺酒，除了星級姊妹團有容祖兒、蔡卓妍、鄭希怡，到場嘉賓以位位有份量，可謂星光熠熠。在婚禮期間，阿嬌同Michael在台上將感言，令來賓感動不已。提到結婚後趕生B時，老闆楊受成就搞笑指希望阿嬌不要連生貴子。

阿嬌同老公Michael應傳媒要求三次錫嘴，睇到都覺得sweet！（梁碧玲攝）

阿嬌先以廣東話及普通話感謝出席婚宴的來賓，坦言很感謝上天讓她遇到所有愛自己的人，因為有這些人才能成就到今日的阿嬌：「我也非常感謝愛我的朋友，還有愛Michael的好朋友，今天從不同的地方來到這裏，去見證我們的幸福，謝謝你們，好愛你們。我好多謝我公司喺呢18年嚟，一路照顧我同埋幫助我。我要多謝我老闆楊受成博士，同埋我經理人Mani，佢哋當我好似親生女咁去愛錫我，多謝你哋。最後，我想同我媽咪、我公公還有婆婆說，請你們放心，以後我會跟國（賴弘國）一起去孝順你們。我們會很幸福，謝謝。」

阿嬌在台上表示以後會同老公一齊照顧同孝順媽咪、公公和婆婆。（梁碧玲攝）

老闆楊受成恭喜一對新人，並祝福兩人百年好合、永結同心和幸福快樂後，直言希望阿嬌不要連生貴子，因為阿嬌是搵錢最多的藝人，笑言：「但係呢，我就希望佢哋唔好連生貴子，因為連生貴子阿嬌大住個肚，咁做唔到嘢。佢係其中一個搵錢最多嘅Artist，如果成日大住個肚呢，我相信英皇啲股價會跌！所以希望佢隔年生貴子。」

阿嬌是英皇其中搵錢最多的藝人，所以老闆楊受成在台上叫阿嬌不要連生貴子，最好就隔年生貴子。（梁碧玲攝）

另外，老公Michael亦特別感謝太太的公司英皇對於她們的幫忙，以及對太太十幾年來的照顧，並感謝阿嬌的媽咪將女兒交給他：「你放心，接下來的日子我會很努力的去照顧她。今天在座的各位，都是我跟我老婆在人生各個階段曾經幫助過我們，曾經跟我們一起度過不管好的壞的時光，都看著我們這樣子走過來。真的很難得，很感謝大家到這個地方。那最後我想要跟我的爸爸媽媽說，謝謝他們對我一直的照顧，其實也蠻辛苦的，這一陣子，謝謝他們給我的照顧跟支持。謝謝我的老婆，我們兩邊飛來飛去真的不容易，謝謝你，一起堅持下去我們這段這麼好的感情，謝謝大家。」