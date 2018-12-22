【放天燈】癡情男許願要聚周子瑜　神明竟然即時「顯靈」？

天燈，又名孔明燈，在古時是用予傳遞訊息之用，相傳三國時代，諸葛亮曾用天燈求救並成功脫臉，後人為紀念諸葛亮，將放孔明燈變成節慶儀式，經時代的演變，現時通常被視為祈福許願的工具。雖然放天燈的活動在香港並不流行，但在台灣，稱得上為一種浪漫的習俗，經常出現在各個影視作品，例如《那些年，我們一起追過的女孩》中，由柯震東飾演的柯景騰就與由陳妍希飾演的沈佳宜一起放天燈締造浪漫情節。最近，有一位男生就希望借天燈許願：「我要娶到周子瑜！」豈料即有神明顯靈指前程！

（網上圖片）

周子瑜以甜美長相受到歌迷喜愛，美貌更成為南韓女生的整形範本，以女子團體「TWICE」出道。在美國電影網站「TC Candler」每年都會公布「全球男女最美臉蛋」的排行榜中，周子瑜曾經在2017年的排行榜排在3甲位置。（視覺中國）

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「神明」把癡情男勸退

點起火焰，天燈向藍天緩緩升起，「信眾」要趁這段期間許願，而天燈升得愈高，信眾所祈求的訊息就會更直接送抵上天，更易達成心願。當日這位男生所放的天燈升至約二至三層樓的高度時，他立即向天許願大叫：「我要娶到周子瑜！」結果上天立刻顯靈，並掀起陣風，其天燈立即被吹得東歪西倒，不過幾秒鐘，天燈冒出灰煙並急速墜落。這位男生把影片分享到社交網站後，即時吸引近萬人瀏覽，大部分都被影片笑翻，更有人留言謂：「天燈表示：可以許願，不要做夢」、「天燈選擇自殺」等等揶揄字句，小編也慨嘆現實殘酷呀！

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