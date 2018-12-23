姚明囡囡8歲姚沁蕾高人一等　網民：比28歲的我還要高

著名籃球明星姚明高人一等人人皆知，身高達2.26米的他與同是籃球員出生身的太太葉莉2007年結婚，於2010年所生下的女兒姚沁蕾都已經8歲。最近有網友就在杜拜機場目擊姚明一家出沒，眼見他手牽著女兒大吃一驚，皆因只有8歲的沁蕾身高已經逼近成年人，目測有160CM，足足比同年齡人高出一個頭，令不少網友都好羨慕姚沁蕾自細就有大長腿，果然是「有其父必有其女」啊！

姚明不時帶女兒去睇籃球比賽的。（視覺中國）

過去姚沁蕾不時跟隨姚明出席活動，眼看她年紀細細身高已經比起同年齡人高出許多，當年得3歲的她企起身已經差不多到姚明的頭（他是坐著的），想唔到短短幾年間，已經8歲的她身高就有160CM（目測）而且還在發育中，她身高已經到達姚明的手臂，亦差不多到達媽媽的肩膀，絕對是長腿姑娘。網友們見到都十分羨慕，更有一些自愧不如「人家8歲都比28歲的我高」，想必長大後一定不得了。

在身高2.26米的爸爸姚明身邊，姚沁蕾身高比例剛剛好，絕對不算高。（視覺中國）

當時得3歲的姚沁蕾已經好比起同年齡人高了。（視覺中國）

姚沁蕾遺傳了爸爸媽媽好基因，一個2.26米、一個190CM，8歲的她已經160CM（目測），超出了正常女孩的身高標準。根據女孩子從1歲到18歲的身高表，8歲的女孩身高在117.9CM到133.9CM，前者已經屬於較矮小，後者則是超高，姚沁蕾足足超出了26.1CM，她目前的身高已經等同於16歲到18歲的女孩年齡標準身高，而且該身高更在多項調查中是男孩子心中排名第一位添，因為身高剛剛好對於男生來說有保護的慾望。唔知姚沁蕾到成年有幾高呢？又唔會唔會走父母親的籃球路呢？

8歲身高逼近成年人了。（網上圖片）

身高亦離媽媽不遠了。（網上圖片）