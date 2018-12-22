【機場特警】再與蔡思貝王浩信合作 張振朗：同Ali拍多次就正喇！

張振朗昨晚（21日）出席電視劇《機場特警》殺青飯聚，他透露大部份演員都在昨天拍攝的浩園場面中殺青，以悲傷來結束整部劇的拍攝，感覺很搞笑。他稱整部戲的拍攝過程雖然很艱辛，亦受了不少傷，但振朗表示很不捨得：「完嘅時候有一種，唉冇得再著起嗰套制服，會有少少覺得好懷念！」

張振朗、蔡思貝、楊明及湯洛雯等一眾《機場特警》演員昨晚（21日）出席殺青飯聚。（葉志明攝）

會不會再想拍其他制服團隊的劇？他笑稱：「學生哥吖不如下次試吓！未試過嘅學生哥，呢套入面都有一次fresh grad嘅！（但之前畀人話你大叔扮學生喎！）哈哈，係呀逆齡吖嘛！咁咪整套《逃學威龍外傳之大叔》嗰啲囉！」

張振朗指與蔡思貝在戲中的關係就像好兄弟一樣，跟兩人現實的關係亦很相似。（葉志明攝）

張振朗在劇中有多場騷肌場面而要努力操肌練大隻，他坦言最近已經有點身材走樣：「三個月前我都好fit嘅，三個月後就已經冇晒！每日都燒走咗好多肌肉，我又冇時間去做gym，所以瘦返好多喇對比開頭。」

張振朗稱拍完《機場特警》終於可以休息9天，過個開心的聖誕節！（葉志明攝）

振朗與蔡思貝在戲中飾演一對關係曖昧的好朋友，他坦言現實中二人自從合作《踩過界》後就變得非常friend就像兄弟一樣：「我成日都講，如果佢係男仔嘅話，佢就好似謝東閔咁。」他透露自己在下套劇《極度怪咖》又將會與《踩過界》的好兄弟王浩信團聚：「好開心，《踩過界》同思貝之後我又可以同佢合作一次喇，跟住依家我又可以再同浩信再來一次，應該仲爭Ali（李佳芯），如果可以再同佢拍多次咁就正喇！」

張振朗、蔡思貝、楊明三人老友鬼鬼。（葉志明攝）