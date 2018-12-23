蔡康永唔認同林志玲EQ高：閹割掉自己的情緒甚麼好羨慕

對於台灣藝人蔡康永相信大家不陌生，他除了是一位主持人﹑導演之外更是一位作者，近來推出新書《為你自己活一次》大談「情商」這回事，透過自身的見解認為所謂真正的情商其實就是自己要過得舒服，而不是為他人而活。在他在接受內地節目《一條》訪問中，更不畏言以娛樂圈朋友為例，否認了林志玲情商高的地位，認為天王周杰倫才是真正做到情商高的人，皆因他絕對過緊一個自己想過的生活。

蔡康永近來推出新書大講情商。（視覺中國）

對於情商可能每個人給予它的定義不同，但傳統上蔡康永認為大家會覺得，八面玲瓏，沒有甚麼情緒，不會發脾氣，面對微笑的這一種人就是高情商的人。但他就唔認同，認為這一種條件根本就是委屈自己：「如果甚麼事情都指望着自己去符合别人的期望，終有一天會感到很吃力。閹割掉自己的情緒，用繩子把自己的情緒綁住，這種狀態有甚麼好羨慕的。」

蔡康永認為林志玲唔係情商高。（網上圖片）

在蔡康永眼中林志玲是最傳統被定義的情商。（視覺中國）

而對於林志玲往往在媒體面前都展現高情商回答，令人覺得她是集情商﹑智商高的完美女神。但蔡康永就唔覺得：「林志玲並不是我認為情商最高的，她就是傳統定義當中情商最高的那一種，永遠都在微笑，溫柔待人。」而他覺得周杰倫才是活得最精彩的：「我覺得他對人生有很多的想法跟願望，那他會設計具體的步驟去完成它。那他不太像我們很多人在許願的時候，許的是一個虛無縹緲的願望，他會真正去執行，他的執行包括他不管是要鍛鍊他的肌肉也好，他要娶妻生子也好，他要導演自己的電影導演自己的MV，他都做。然後我們這些做這些事情的人都知道做這些事情很累，他就是做了，然後他有巡迴演唱會要錄節目，他還做這些事，所以他顯然就是一個執行者，而且樂此不疲。那他也知道這是他的選擇，所以不會在那邊哀嚎說累死了無法分身了。」

周杰倫是他認為情商最高的藝人。（網上圖片）

周杰倫因為對自己所做的事樂此不疲，他覺得他是為自己而活，而這一種狀態是最好的（視覺中國）

好多人都話「做自己」是最幸福的，但過程中要接受到責任這回事才是最重要：「情商重要的事情就是你自己扛起這個責任來，不要丟到人家手上去，這並不是老天爺叫你這樣做的，也不是別人叫你這樣做的，是你自己。所以所謂的做自己並不是一個祝福，它是一個責任就是你要做自己，好啊！你就把這個責任扛起來，然後你在做決擇的時候不要懶給別人了，那這樣你才有資格做自己。」真正的情商最重要就是自己要過得舒服，他絕對認同情商比智商更能夠幫助到自己想過的生活，別人是別人為自己活一次才是最高情商。

蔡康永認為真正的情商是最重要自己過得舒服（視覺中國）