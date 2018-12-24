Celine 5歲細妹Dion唱歌交足貸　譚順生特訓姊妹準備合體出道 ?

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「小巨肺」譚芷昀（Celine）去年憑《My Heart Will Go On》一曲，於《全美一叮》節目（America's Got Talent）一鳴驚人，不過經過兩個月的比賽，最後都難逃出局命運。雖然出局，但Celine成功為自己同爸爸譚順生「打響名堂」。

好可惜，人紅自然是非多。相信大家都記得譚順生去年有爆出不少負面新聞，指自稱「Dr. Steve」的譚順生搶薛家燕的唱歌學生，更被家燕姐公開指責為「冇道義」、「食碗面反碗底」及「居心叵測」。更有不少網民直斥他利用女兒Celine作搖錢樹，鬧得滿城風雨。

(黃浩晉攝)

今年11歲的Celine幾個月前到日本參加兒童歌唱比實節目，過關斬將後終於奪得冠軍。加上去年在《全美一叮》上為華人增光，Celine頻頻接工作，父親譚順生的音樂學校愈來愈多學生。不過阿譚生眼見5歲細女Dion唱歌都非常有天份，又怎會放過這個機會去培養另一個「小巨肺」呢？

（影片截圖）

譚順生最近就上載了Dion的唱歌短片於音樂學校的官方Facebook，大晒女女的唱歌技巧。片中見到被譚順生訓練後的Dion唱出《You Raise Me Up》，面對鏡頭Dion完全沒有怯，表情浮誇之餘，還興奮向鏡頭送飛吻，有齊家姐Celine的影子。再翻看該Facebook，原來譚順生早4個月已經開始上載Dion的短片，當時Dion就唱出《Somewhere Over The Rainbow》。

Celine同妹妹Dion感情要好，就算去到美國比賽都會帶埋Dion同行。（VCG）

另外，有傳媒報道指譚順生已經準備好幫Dion報名參加歌唱比賽，還向身邊人表示已經有單位有意找Celine及Dion齊齊登台，價錢方面更有得商量。直至上星期，譚順生帶着Celine出埠工作時，被問到細女Dion是否準備開始接Job，他只留下一句：「等經理人答你。」

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