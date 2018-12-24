Black Mirror電影《Bandersnatch》月底上架　觀眾能控制劇情發展

Netflix原創烏托邦科幻劇集《黑鏡》（Black Mirror），每一集都是關於現實社會的真實寫照，並帶出科技帶來的問題，看畢後必定會令觀眾帶來反思。較早前都報道過，有消息指《黑鏡》第5季將會於本月28日播出，根據Netflix在Twitter上載的圖片（現已刪除），《黑鏡》第一集名為「Bandersnatch」。不過根據外國傳媒報道，28日推出的並不是劇集，而是電影《Black Mirror：Bandersnatch》。

Netflix急刪Twitter照片 Black Mirror第五季如期聖誕後推出？

（網站截圖）

韓國網站搶先公開電影資料

根據報道指，最先流出消息的竟然是一個韓國評級機構網站ORS（Online Rating Services），網站內有《Black Mirror：Bandersnatch》的資料，電影由David Slade執導，他曾為《Breaking Bad》、《Hannibal》等劇集擔任導演，而主角就由電影《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的Fionn Whitehead擔正。至於故事方面，就講述一位年輕的程式設計師，將科幻小說跟遊戲結合。不久，現實和虛幻世界變得非常混亂，令人分不清真與假。

這個故事將會設定在1984年，有心水清的網民就表示當年都有一個名為《Psyclapse & Bandersnatch》的電子遊戲，但最後該電子遊戲都沒有推出。另外，《Black Mirror：Bandersnatch》將會加入早前提及過的互動電視體驗，觀眾能夠在觀賞劇集的同時，作出相對的選擇，繼而控制劇情走向，並得到一個屬於自己的結局。