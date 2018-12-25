《先熱情地打掃吧》金裕貞、尹鈞相同居玩壁咚　拍片賀聖誕節

Merry Christmas！香港人今天（25日）起享受一連兩日聖誕假期，而韓國也在今日放假慶祝聖誕節。JTBC電視劇《先熱情地打掃吧》主角金裕貞、尹鈞相和宋再臨在平安夜發布影片，獻唱韓文版《Jingle Bell》祝一眾《先熱情地打掃吧》劇迷聖誕快樂，又希望觀眾能和身邊的人度過溫暖的聖誕節，以及在佳節收看《先熱情地打掃吧》。

（左起）尹鈞相、金裕貞和宋再臨一同拍片，祝賀觀眾聖誕快樂。（影片截圖）

另外，在平安夜播出的《先熱情地打掃吧》第9集，金裕貞（飾演吉五雪）如預告一樣遞交辭職信，不過不是因父親和弟弟與他人引起肢體衝突而引咎辭職，而是因為有客戶投訴金裕貞等人擅自銷毀法律文件，雖然未有實質證據證明金裕貞有銷毀文件，但有關事件影響業績，所以她決定為事件負責而辭職。其後金裕貞獲尹鈞相（張善潔飾）的秘書安排，成為尹鈞相的家務助理。

毫不知情嘅尹鈞相當然一臉黑人問號啦！（影片截圖）

金裕貞在尹鈞相秘書安排下，成為尹鈞相的家務助理。（影片截圖）

在第10集預告中，兩人正式開展同居生活。儘管金裕貞和尹鈞相仍未談戀愛，他們的行為舉止十分曖昧，例如尹鈞相將金裕貞「壁咚」，明言「我會令你迷上我」，還有尹鈞相又將金裕貞壓在床上，氣氛非常曖昧，看來今晚播出的《先熱情地打掃吧》將會甜蜜滿瀉！黃Viu現在還緊貼韓國免費播放《先熱情地打掃吧》，每逢周一及周二韓國首播後 4 小時即可收看，劇迷可以緊貼《先熱情地打掃吧》劇情！

第10集預告中，金裕貞與尹鈞相大玩壁咚！（影片截圖）

唔通兩位真係要演床戲？（影片截圖）

逐格睇《先熱情地打掃吧》第10集預告！