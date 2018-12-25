【我的港女老婆】Caca同Cuson宣布分開未夠一年　已被大隻男求婚

唔知大家仲記唔記得，大約在11個月前，Facebook專頁「我的港女老婆」作者漫畫家Cuson宣布同老婆Caca分開，當然令到唔少人都相當驚訝，事關佢哋不嬲都喺網上互打情罵俏，感情睇落好好，原來一切都係假象。

Cuson當時寫下長文，剖白同太太之間關係原來唔係外界睇得咁完美：「一直以來，我們帶給大家的印象是恩愛夫妻、模範情侶、天造地設的一對，我們會一起白頭到老是理所當然的。實際上卻不盡然，我們之間的問題早已存在，而且根深蒂固，只是旁人察覺不到，多年來我們曾多番嘗試挽救，但唔work就是唔work，勉強下去只會令雙方更受傷害。」

呢個post嘅日期係2018年1月29日。

就喺佢哋宣布分開之後，有網友立即搵出一個IG叫「Cacalovesing」，簡介中寫住「記錄148&182的愛情故事」，呢個帳戶只有兩個Followers，其中一個就係Cuson太太Caca，而另一位男士嘅IG「Losingb」，身型高大加上叫做sing，種種跡象都表明「Cacalovesing」兩個主人翁嘅身份。當時有唔少人猜測，Caca一早已經有第三者，而Cuson就被慘戴綠帽。

有網友當時成功搵到呢個IG。

其實Caca同Cuson宣布分開未夠一個月，就已經在IG上話自己「找到了幸福，即使千夫所指，萬人所踏，也沒關係了」，更加hashtag寫埋#贏了你輸了世界又如何，真係同早有第三者介入呢個說法十分似！而事隔未到一年，在昨日的平安夜晚上，佢喺IG高調宣布自己被求婚喇！因為佢IG已經封鎖咗留言，所以冇人知究竟網民點睇佢今次嘅戀情，不過都應該係祝福啩？

Caca被求婚，嘩！好多波波！（Instagram圖片）

下面睇時間軸喇！