【SBS歌謠大戰2018】EXO開胸叼玫瑰壓軸　BTS防彈少年團唱出道歌

《SBS歌謠大戰2018》完美落幕，BTS防彈少年團和EXO等等大勢偶像也抽空出席表演，令現場星光熠熠。在BTS防彈少年團表演時，攝影師看來就似是BTS成員柾國的粉絲一樣，令表演有大部分時間的近鏡頭都安排了給柾國。EXO壓軸上陣也因為服飾令EXO-L（EXO粉絲）尖叫連連。

BTS防彈少年團在《SBS歌謠大戰2018》上唱出了出道以來多首大熱作，以出道歌曲《No More Dream》拉開了表演的序幕，炒熱現場氣氛。之後就再接連唱出《Boy In Luv》、《Dope》、《Fire》、《DNA》和《IDOL》，有如是BTS防彈少年團的演唱會一樣。

看來攝影師是BTS防彈少年團成員柾國的粉絲啊！（網上截圖）

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EXO成爲今晚《SBS歌謠大戰2018》的壓軸表演單位，KAI在唱出新歌《Love Shot》時，更叼着玫瑰表演，加上性感的開胸外套，令胸口和胸前的手槍若隱若現，十分吸睛。在《Tempo》的舞台上，KAI一如以往地穿上了露臍裝，而燦烈也以大露背登場，令EXO-L都十分驚喜。

EXO成員KAI口叼玫瑰穿上性感的開胸外套表演。（網上截圖）