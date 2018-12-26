【SBS歌謠大戰2018】EXO服裝土味濃　由《Power》開始造型崩塌？

韓國一年一度的歌壇盛事《SBS歌謠大戰2018》25日在首爾落下帷幕，一眾人氣明星在台上賣力表演，全場氣氛高漲！當晚亦有不少明星性感上陣，女生方面有Irene@Red Velvet同華沙@MAMAMOO，而男生方面當屬EXO。不過性感歸性感，今次8位男子的服裝似乎有些「土味」。

雖然今次的服裝有些土味濃，不過8子的表演依然精彩。（視頻截圖）

作為壓軸出場的藝人，EXO先後演唱了《Love Shot》和《Tempo》，成員KAI在Intro環節依舊帶來solo dance，他身穿黑色絲絨西裝，內裏真空，佩戴胸掛槍套作裝飾，以皮質布料遮住左胸，嘴裡叼着一支玫瑰花，相當性感。雖然將KAI的美好身材展露無遺，不過這套服裝實在有些不知所云，甚至有網友吐槽似SM……

KAI的這身裝扮同姿勢相當性感，為配合歌名《Love Shot》，他還佩戴胸掛槍套，但這樣的搭配真是不知道想做甚麼，除了KAI的身材及舞蹈，實在毫無美感。（視頻截圖）

除了KAI這件性感西裝之外，燦烈的服裝也十分「搶眼」。本身紫色的絲絨外套都有幾分復古高貴氣質，加上燦烈的顏值，簡直宛如一位貴族王子，但當他轉身的一刻，所有的幻想就如同泡沫！西裝內搭配的是一件bling bling的黑色漁網透視裝，氣場負指數飆升。即使有燦烈若隱若現的胸肌，也難以挽救這間漁網衫的失敗。

燦烈私底下是一位不折不扣的潮人，但今次紫色西裝內的bling bling黑色漁網透視裝實在是敗筆，造型師究竟想體現甚麼？（視頻截圖）

同樣以透視裝上陣的還有世勳，一件黑色透視襯衣，外搭一件棕色格紋西裝，兩點盡露，不過就毫無美感可言，簡直用力過猛。

不仔細看都難以發現世勳這件黑色襯衣是透視，就算整體造型想配合性感的歌詞同舞蹈，但也用力過猛。（視頻截圖）

其實《Love Shot》無論歌詞或者舞蹈都略帶性感，想必這樣的造型也是為了配合表演，但對「性感」的失控多過把控，令整個造型太over，導致適得其反。而表演《Tempo》時，8子就換上全新裝束，但依然令人失望，似足舊時「行蠱惑」的造型。

第二首《Tempo》8子以類似機車造型的服裝出場，不過依然差強人意。（視頻截圖）

好似D.O.身穿紅色T-shirt，外搭白色字母襯衣，再以一件黑色皮褸加持，原本呈現出的效果應該是「有型」，奈何紅色的恤衫飽和度過高，有些太艷麗，同阿伯冬天穿的底衫無異。

原本D.O.的造型應該是「有型」，但卻因一件艷麗的紅色恤衫導致造型過時。（視頻截圖）

當晚燦烈的服裝真是接二連三出事，他換上黑色立領sweatshirt，背部中間有一個巨大的窿位，下半身則是略帶反光的貼身酒紅色穿窿褲，難道是想上下呼應？再佩戴一條金色的粗字母頸鏈，舉手投足間都散發着陣陣MK味……

燦烈當晚真是被造型「摧毀」，服裝接二連三都無法「擺脫」MK味。（視頻截圖）

雖然KAI的第二套服裝好過第一套，不過不知道造型師是否想為粉絲謀福利，繼續展現KAI的好身材，所以讓他穿上一件紅色高腰露臍裝，以及黑色閃褲，搭配黑白肩帶，露出結實的腹肌，但始終有一種穿了女裝的感覺，奇奇怪怪，九不搭八。

造型師真是識得為粉絲謀福利，令KAI換上高腰露臍裝，不過就不太符合他的風格。（視頻截圖）

其實EXO好少在服裝方面出錯，無論是打歌或者參加大型表演，他們的服裝都不錯，正正常常，無太大問題。但由《Power》開始，之後的《Love Shot》以及《Tempo》這幾首歌的造型都有失水準，整體的感覺實在有些過時。