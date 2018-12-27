【完美的餐廳】薛凱琪村姑造型成潮流指標：條花花褲真係不得了﹗

薛凱琪（Fiona）一向都以甜美形象示人，出席活動總會打扮到靚一靚，可以話係潮流指標。最近阿Fi參與內地真人騷《完美的餐廳》，除咗要落手落腳打掃清潔、招呼客人外，仲要親自採摘下廚食材，落田造型成個村姑咁點知都意外引領風潮：「下身條花花褲真係不得了﹗」

阿Fi每次現身都會著到靚一靚，成為唔少女士參考嘅潮流指標。（薛凱琪IG）

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阿Fi外表嬌滴滴好似十指不沾陽春水，呢次參與內地真人騷真係考起佢：「要我煮已經好驚訝架喇，點知住個度仲對住個農場，有家禽、農作物自給自足，煮咩都要落田摘。好在我向梁祖堯學整粟米羹，每次同客人推銷這款湯時，都會由摘粟米嗰一刻講起，烹調過程都係親力親為。而收舖之後，工作人員都會問我有冇湯剩比佢地飲，證明我煮得唔錯！」

呢次拍攝要不停入廚房，阿Fi笑言好在工作人員好捧場，應該都煮得唔錯。（薛凱琪IG）

Fiona就話刮粟米粒比較辛苦，仲要被逼著「獨特」農村服開工：「下身條花花褲真係不得了，節目組呢條褲喺網購賣斷貨，可能大家睇完我地著之後，成為潮流指標，所以大批入貨吧！」落田拍攝當日天氣炎熱，不過回歸大自然令佢感覺舒服：「雖然我由細到大都喺城市生活，不過我都頗嚮往喺偏僻、山區過簡單生活，因為在我來講簡單就係快樂，所以參與《完美的餐廳》節目，雖然體力上比較辛苦，但都覺得很好開心，甚至有時覺得比留喺城市更快樂，所以係很好的體驗，此外又令我跟其他組員感情變得更深厚。」