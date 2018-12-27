神秘廣告竟然同關寶慧有密切關係？：佢哋唔知點解有我電話

近日呢個廣告成為網民熱話。

今年聖誕節期間於無綫電視翡翠台黃金時段，多次播出的一個神秘廣告成為了網民熱話，該廣告以放煙花畫面為背景，正中央以黃色大字寫出「蘋果廣告製作公司」字樣，背景音樂則是劉德華的歌曲《真我的風采》，整個廣告歷時5秒，成個感覺十分奇怪，不少網民都以為自己在看內地電視。

呢個廣告同周創發廣告公司有關係。

而這個怪異廣告的公司原來與一間名為周創發的廣告公司有關，周創發公司活躍於八十、九十年代，其老闆周創發就是蘋果廣告製作公司老闆周志強的哥哥。當年TVB就經常播出《周創發廣告雜誌》和《周創發分類廣告》，提供打電話購物熱線服務。這個廣告雜誌所賣的產品可以用千奇百趣來形容，包括珠寶、軍錶、手提電話電池、抽油煙機、按摩器以及手提充電器等。當中的充電器更請來了李司棋與關寶慧拍廣告力sell。

關寶慧有拍過佢哋嘅廣告。

司棋姐都有拍過㗎。

《香港01》記者電話訪問了關寶慧有關拍攝這間公司廣告的經歷，她說：「真係唔記得咗係邊年拍，都唔記得咗當時我加入咗TVB未，好似係仲讀緊演藝學院時已經有幫佢哋拍，唔止同過司棋姐拍，亦都同過其他藝人拍，包括陳喜蓮同埋大姐明老公曾展章。我拍過好多個佢哋嘅廣告㗎，記得有餅乾同銀行廣告，80年代己經有拍，當年讀書有好多outside job，佢哋唔知透過邊度有我電話，於是就搵我拍喇。」

佢話拍過她多個㗎。

至於拍這些廣告好不好Pay，她說：「真係唔記得喇，太多年前，淨係記得唔辛苦嘅，幾好玩㗎。周創發老闆好好人，對成隊crew好好，佢會親自監場，咩都落手落腳。」她又謂近日都有睇報道得知有關「蘋果廣告製作公司」的新聞，問到如果周創發或其弟弟周志強找她拍廣告可會考慮接拍，她說：「都可以呀，之前大家合作愉快。」

大家對呢個畫面有無印象？

一齊重溫下呢啲咁「經典」嘅周創發廣告啦！