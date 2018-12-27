【天空城堡】高考協調員包學生入最高學府　時薪或比補習天王更高

韓國JTBC電視劇《天空城堡》（韓國原名：SKY Castle）講述富裕家庭用盡方法，極力爭取將子女送進首爾醫科大學的故事，因題材引起韓國人共鳴，而且主角廉晶雅、李泰蘭、尹世雅、吳娜拉和金瑞亨的演技大獲好評，所以收視率已經突破10%，更成為12月第2周TV話題性週刊報告書電視劇部門第一名，可算是近日其中一部最受關注的電視劇，而金瑞亨在劇中飾演的高考協調員一職也引起網民討論。

《天空城堡》是今年度韓劇黑馬之一。（網上圖片）

《天空城堡》的金瑞亨（飾演金珠英）是高考協調員，除了指導學生的學業外，還會管理學生的生活，例如飲食、體育、品性等，務求將自己輔導的學生送進心儀大學。雖然劇中的高考協調員收費高達數十億韓圜，而且過往都曾擔任大學招生負責人，但大學招生負責人在辭職後三年內都不能從事教育工作，所以在《天空城堡》第一集，銀行會向VVIP發放邀請函，表面上是投資解說會，實際上是讓VVIP和高考協調員暗中會面。儘管接受高考協調員指導需承受巨大的心理壓力，但家長仍願意聘請高考協調員，而《天空城堡》的廉晶雅（飾演韓瑞珍）為了金瑞亨輔導自己的女兒，更跪地央求金瑞亨，從而可見高考協調員對富裕家庭而言是不可或缺的存在。

金瑞亨在《天空城堡》飾演高考協調員，是近日備受討論的職業。（網上圖片）

為了讓金瑞亨輔導女兒，廉晶雅不惜跪地央求，可見高考協調員對一眾家長而言地位非常崇高。（影片截圖）

在《天空城堡》第一集，有學生在金瑞亨指導下，成功進入首爾醫科大學，但該名學生是在金瑞亨長期高壓控制下才有如此佳績，最終壓力爆煲離家出走，令母親不堪打擊吞槍自殺身亡，所以說「欲戴皇冠，必承其重」，要成功入讀名校，需背負沉重代價。

雖然兒子成功送入最高學府，最終卻會導致家破人亡的局面。（影片截圖）

《天空城堡》畢竟是電視劇，所以觀眾更好奇的是現實生活中，高考協調員的收費和身份。根據韓國傳媒報導，高考協調員都是韓國最高學府首爾大學出身，具人氣的高考協調員一對一輔導收費為每小時500萬韓圜（約3.5萬港元），若每日工作8小時，每月工作20天，年薪會高達6,720萬，比補習天王林溢欣的4,000萬年薪還要高，不過主要客戶不是如《天空城堡》所言來自上流階層，而是中產家庭，因為上流階層子女只需繳交贊助費或以外國人身份報名，就能輕鬆入學，反而中產家庭才會力爭上游。

SBS時事節目《想知道真相》近日在Twitter發文，呼籲現正從事或熟悉高考協調員的人士與節目組聯絡，對高考協調員一職展開調查，相信不久將來，《想知道真相》會為觀眾披露更多細節。

林溢欣年薪達四千萬港元，但仍不及高考協調員高人工。（網上圖片）

《想知道真相》呼籲現正從事或熟悉高考協調員的人士與節目組聯絡。（網上截圖）

《天空城堡》劇照