Ella自責對老公態度差　含淚剖白：我真的有點糟糕

台灣女子組合S.H.E成員Ella（陳嘉樺）自從離開華研唱片公司之後，工作交由老公賴斯翔全盤打理，兩公婆無論在生活上抑或是工作上都密不可分，但亦難免會有摩擦。Ella日前上內地訪談節目《魯豫有約一日行》時，就大談工作和家庭生活，提及老公因為自己藝人的身份，要承受外界種種壓力時，她都覺得十分自責，忍不住落淚向老公道歉。

Ella同老公賴斯翔結婚，婚後生咗寶貝仔勁寶，一家三口幸福滿瀉。（IG圖片）

令老公壓力爆煲 Ella落淚說「對不起」

Ella 2012年與馬來西亞籍老公賴斯翔結婚，當時有報道指Ella的收入遠遠多過男方，因而被外界認為他們「女尊男卑」，不過她在節目中就大讚老公有勇氣，就算被標籤為「Ella的老公」，他都無懼輿論壓力，願意為Ella承擔一切，令她非常感動。Ella表示自己和老公屬於互補型的夫妻，當時兩人共同決定由賴斯翔做她的經理人，希望可以兼顧家庭，但面對工作壓力，她坦言自己經常對老公發脾氣，感到很抱歉：「他為我做這些事情就會犧牲很多，他也要面對很多輿論的壓力，可是他不怕，因為他覺得，我為的是我愛的人，所以我不在乎。可是他最愛的人竟然對他是這種態度，我就覺得我真的有點糟糕。」

Ella在節目中坦言經常對老公發脾氣，感到十分自責。（影片截圖）

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由女孩到女人的轉變 Ella：我長大了

S.H.E出道至今17年，三人都由當年的小女生轉變為成熟的女人。而當初的「假小子」Ella也已經結婚組織家庭，變成女人味十足的人妻。Ella在節目中表示，自從做了媽媽之後，自己心態上有很大的變化：「可能我以前是個很男孩子氣的，然後自從我結了婚，大家對我的感覺就是一個幸福的媽媽，然後我有幸福的家庭。可能真的就是因為有了小孩，你就會長大這樣子。」

Ella當初以短髮造型出道，被視為「假小子」。（網上圖片）

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回憶Selina受傷後復出 Ella自爆壓力大

2010年Selina（任家萱）因為拍劇意外燒傷，導致S.H.E的演唱會被迫取消，三人的代言工作也無法全員出席。回憶這段往事，Ella自爆當時感到彷徨：「你會覺得說我們是沒了，當她受傷了以後，你就會想說我們還會有演唱會嗎？」隨着Selina逐漸康復，她也開始復工，2013年6月S.H.E展開世界巡迴演唱會，見到三人重踏台板，一班歌迷都非常感動，但亦令Ella倍感壓力：「這是非常得來不易的事情，你會覺得壓力很大，因為你很怕你做不好，毀了這一切，我很怕，我變成拖垮大家的人。」

Selina 2010年因為意外燒傷需要休養，令S.H.E的事業嚴重受阻。（網上圖片）

願為兒子放棄事業做全職媽媽

Ella的兒子勁寶在2017年出世，升格做媽媽的她經常在網上post勁寶的照片，一家三口非常幸福。每次講到囝囝，她都母愛爆棚。在S.H.E出道17周年演唱會上，Ella更帶着勁寶上台，令粉絲相當驚喜。Ella在節目中表示願意為了囝囝放棄演藝事業：「我是覺得其實現在你說要我完全的不做藝人，然後當一個全職的媽媽，回歸很平靜的生活，我覺得我只要心態上調整得好，我是可以做到的。因為小孩子慢慢會長大，然後我很希望能夠多參與他一點。」

Ella經常在IG分享同囝囝嘅合照，回歸媽咪身份嘅佢亦唔介意素顏出鏡。（IG圖片）

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S.H.E是不少人的青春回憶，Selina、Hebe、Ella三位成員各有特色，Ella也由當年那個短髮的「假小子」，變成現在愛情、事業雙豐收的幸福人妻，正如她所說，自己走到這一步，經歷了不同階段，每段歷程都是人生寶貴的課程。

出道17年，Ella身邊有Selina同Hebe兩位好姊妹陪伴，更組織幸福家庭。（IG圖片）