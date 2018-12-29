【上新了故宮】還珠晴兒重回故宮　四個字力證住故宮旁邊5億豪宅

19年前，《還珠格格》推出第二部時仍然大受歡迎，當中晴兒（王艷 飾）一角相當亮眼，至今仍令觀眾留下深刻印象。不過自從她嫁給澳洲籍華人房地產大亨王志才之後，就一直相夫教子減少幕前演出。最近她就罕有地上綜藝節目《上新了故宮》尋找紫禁城傳說中的「半間房」，而她就在自己的社交網站留言宣傳「一起尋找隔壁鄰居家」，同時證實了她先前住在故宫旁邊上億豪宅（據傳5億人民幣）的傳言，令網友羨慕之餘更笑說故宮根本就是她屋企的後花園。

王艷重回故宮不再只是一位格格啦！（網上圖片）

44歲的王艷雖然已為人妻人母，但整體上面貌身材都保持得相當好，幾乎同當年飾演晴兒的時候沒有太大分別。今次重回故宮的她不再是一位格格，在節目上化身乾隆的皇后富察氏，演得維妙維肖獲得讚賞。

扮演皇后富察氏其實唔係重點，重點係她轉發官方影片時形容故宮係「隔壁鄰居」而引起大家關注。因為早年一直有傳言王艷的屋企就住在故宮旁邊，位於王府井的小區入面，家中陽台一望過去就能看見故宮同其他著名景點，是上億豪宅中的豪宅相當富貴。

節目扮演乾隆的皇后富察氏。（網上圖片）

王艷現今44歲外貌仍保持得非常好。（網上圖片）

事實上她對於這個傳言都沒有否認，因為早年她曾接受家居雜誌訪問，大方公開了她的豪宅設施，據指屋內有空中花園﹑健身室﹑游泳池等，而且花園裡更種植了許多昂貴的花卉，在噴泉的揮舞下形成一道好風景，觀看四周眼前一片風景金碧輝煌就是故宮。地理位置得天獨厚的豪宅其實是她先生旗下的房產品牌「王府世紀」。

正正因為去故宮拍攝這個節目，唔少網友都調侃王艷「到隔壁錄個節目」﹑「隔壁老王來啦」﹑「去隔壁鄰居家串門錄節目」…一生同故宮有緣因清裝劇走紅，現實生活中又離故宮不遠，不愧是格格一生貴氣。

豪宅的陽台一眼望去就是故宮。（網上圖片）

晴兒一角至今令人難以忘記。（網上圖片）