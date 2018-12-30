「ViuTV一姐」黃心美跟住經理人離巢　經理人：未知去唔去TVB

黃心美不嬲都好多司儀騷，其實唔做ViuTV又好似冇乜分別。（IG圖片）

ViuTV藝人黃心美（Scarlett）宣佈離巢ViuTV，原來早於2018年11月1日就正式與ViuTV解約。其實黃心美由NowTV到ViuTV工作已差不多有8年時間，所以一直以來都被喻「ViuTV象徵」、「ViuTV一姐」。據知今次黃心美出走是因為經理人離開ViuTV，所以選擇與他共同進退。黃心美經理人回覆《香港01》查詢時說：「其實心美工作都係照舊，同埋佢都想專注返喺司儀工作方面。」

比較近期嘅節目，就係主持ViuTV《Goodnight Show全民造星》。（IG圖片）

至於黃心美是否提前與ViuTV解約方面，經理人回答：「我哋都係和平下分手，我走，心美就跟我一齊走囉，而ViuTV都選擇放佢走。（之後會唔會返ViuTV做吓嘢？）心美一直都係做司儀居多，如果前公司有嘢搵我哋合作，都可以嘅。聖誕節嗰時魯生（魯庭暉）都有Send message問候心美，金生（金廣誠）都有約佢食飯，其實關係都有Keep住，有啱嘅工作機會，就可以合作。（會唔會過檔去TVB？）未知住，其實都仲有三個月『過冷河』（指：離職後不能在相似或競爭的公司工作）。黃心美喺一月份其實都接咗7，8個騷，個期完全Full晒，再者佢主要收入都係來自外面嘅司儀工作，影響唔大。」



雖然名義上黃心美被稱為「ViuTV一姐」，但實質上在NowTV、ViuTV工作8年半內，主持過的節目以及劇集卻寥寥無幾，實在有點浪費。

呢個ViuTV月曆已經變絕版。（IG圖片）