【同理‧繼續走】新移民Oscar 初來港不適應　長姊為家庭放棄升學

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香港開電視節目《同理‧繼續走》，由馬浚偉親自構思、主持及監製，以關注弱勢社群為主題。最新兩集，馬浚偉帶領攝製隊，探訪本地少數族裔家庭及內地新移民，了解他們融入本地生活的困難。

其實Oscar及他的長姊Suki各自因為生活及學業，很少有一起吃飯的機會。

當中來自內地的Oscar初來香港時，是一個令老師頭痛的學生，不但在適應語言方面遇到不少困難，更因自卑，即使沒錢交學校膳食費也不敢作聲。但後來經過努力考上理工大學金融系。Oscar現時與兩位姐姐及妹妹一家四口居於村屋，但各人平日為口奔馳，一家人很難得才可一起晚餐，平日總是他一個人吃晚飯。

Oscar和3位姐妹，初時來港寄居姑姐家裡，後來搬去禾輋的鐵皮屋，那時居住環境差，日子很難過。為了生活，Oscar的長姊Suki一個人打兩份工，更放棄升大學的機會，勤奮得連假日也上班，只為賺多些錢，改善家人生活。Suki說：「兩、三個月前才搬來村屋居住。當初為了供姐弟妹讀書，我放棄入大學，幸好弟弟生性。」原來Oscar不知道姐姐放棄學業來支撐家庭，只知她工作辛苦，可見他們平時家人之間甚少溝通。

馬浚偉與Oscar回到母校，了解他當年初到香港遇到的困難。

馬浚偉今集更帶同Oscar 和巴基斯坦少年富勤夜遊維港，Oscar表示想做社企回饋社會，富勤的目標是做飛機師。馬浚偉說經過兩集和少數種族及新移民接觸，其實他們和大家一樣，對生命充滿希望，有著不同的理想！其實什麼種族，那裡出生並不重要，人與人就應彼此應包容和尊重，打開心窗，守望相助，給予鼓勵讓他們容易投入社會。

馬浚偉帶兩位少年夜遊維港。

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