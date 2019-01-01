【有片】劉穎鏇超越李佳芯魔音版《終身美麗》：今次會郁下郁下

劉穎鏇（Tiffany）在昨晚的倒數活動中再次唱出《終生美麗》，而大家都一致認同劉穎鏇的唱歌實力「超越」李佳芯，再現魔音。劉穎鏇在接受《香港01》記者訪問時就表示自己已經沒有第一次唱《終生美麗》時的緊張感，但劉穎鏇也坦言明白自己的唱歌技術可以有提升的空間，但就覺得自己今次的表現較上次輕鬆：「見到台下會觀眾都會郁下郁下！」

今年劉穎鏇在綜藝、戲劇等多方面發展，她就表示自己也好喜歡拍戲，在2018年首次加入劇組後，也十分開心《兄弟》入面扮演的Zero可以有好好的反應。劉穎鏇就希望未來可以演更多不同的角色，讓大家見到劉穎鏇的另一面。

劉穎鏇當日就唱出《終身美麗》。（施可瑩 攝）

在2018年，劉穎鏇就主持了《學是學非》、《3日2夜》等綜藝節目，為食的Tiffany就想在2019年挑戰更多不同的綜藝，可以去可同的地方介紹美食和影靚相。Tiffany就未有以獎項作為2019年的目標，她就表示去年在《萬千星輝頒獎典禮2018》有提名已經好驚喜，對自己是一個鼓勵。她覺得：「只要過得比2018好就已經是一個獎勵。」

希望劉穎鏇在2019年可以工作順利。（陳順禎攝）