姜丹尼爾Wanna One解散後開IG　11小時追蹤人數過百萬破世界紀錄

韓國男團Wanna One在過去的12月31日完成為期一年半的合約，而本月24至27日將會舉行最後一次演唱會，向一眾Wannable（Wanna One粉絲）道別。Wanna One的11位成員現時亦正計劃未來工作，其中最受注目的姜丹尼爾昨日（2/1）開啟Instagram（IG）帳號，是他在2017年5月關閉私人帳號後，再次開啟個人IG，所以Wannable當然要紛紛Follow啦！

踏入2019年，Wanna One成員的去向受到關注。（網上圖片）

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姜丹尼爾在IG發布的首個帖文，是他身穿西裝的自拍照，其後他陸續發布Wanna One時期的照片，包括與邕聖祐和河成雲的合照。畢竟姜丹尼爾過去一年半人氣爆燈，所以他開啟IG帳號11小時後，追蹤人數已經突破100萬，打破教宗方濟各2016年用12小時錄得超過100萬追蹤人數的健力士世界紀錄，證明姜丹尼爾無論在韓國還是其他地區均人氣爆燈。未來日子，姜丹尼爾將會如何發展，實在令人非常期待。

姜丹尼爾的IG直至截稿前已突破110萬！（網上截圖）

姜丹尼爾的首個IG帖文是穿西裝的自拍照。（網上截圖）

一齊睇吓姜丹尼爾喺IG嘅靚相啦！