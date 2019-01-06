「平胸天后」上圍突然升Cup？　鄭秀文：史上最巨的一次！

天后鄭秀文（Sammi）除了一對Nike眉令人印象深刻之外，平胸也是她的標誌。不過日前Sammi在IG上載了一張上半身的照片，相中的她身穿運動衣，角度由下至上，平板身材突然變得挺拔，令Sammi自己都大呼難以置信。

她在配文寫到：「是不是幻覺？I can't believe it!!!!!!!!」連帶數個驚訝的emoji，「Sports Bra（的pad）把我變成36E。」稱是「史上最巨的一次」，不過Sammi坦言自己都是習慣「赤鱲角」，並表示「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」，下次一定不會再穿這個Sports Bra，其後更在hashtag中講笑，問：「是不是很多女士想知道這個Sports Bra是何方神聖」，還說「這個Sports Bra的Support簡直是Fully Support」。

一班網友見到也紛紛留言讚Sammi可愛，個個都話「笑死！」

看Sammi的打扮，應該是剛剛做完運動，沒有想到這個神奇的sports bra將自己的平板身材變得挺拔，不過應該都有角度問題。（IG圖片）

雖然Sammi自出道以來就長期被指「平胸」，不過她從來都不放在心上，甚至還會不時自嘲。好似去年她就曾經在IG上載過一張側面的黑白照，笑言「你的身形如何，你的剪影也必如何。」並hashtag「飛機場、赤臘角、長平公主、紙板、iPad」。當時容祖兒、阿Sa、何韻詩等都紛紛附和並一齊自嘲，相當搞笑。

其實Sammi每日都做運動，而且風雨不改，身材相當fit。而好身材未必一定是玲瓏浮凸，最重要是健康。

Sammi時常自嘲平胸，曾經上載側面剪影照片，笑言「你的身形如何，你的剪影也必如何。」（IG圖片）