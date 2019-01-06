【金唱片2019】姜素拉低胸喱士勁搶鏡　Wanna One終於完整體現身

韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》唱片部門頒獎禮今日（6/1）隆重舉行。在頒獎舉行前，BTS防彈少年團、Wanna One、TWICE、IZ*ONE、SEVENTEEN、Monsta X、Stray Kids等齊齊盛裝現身紅地氈，而姜素拉和成始璄則連續第三年擔任頒獎禮司儀，眾所周知姜素拉身材相當驕人，所以她今日穿上喱士低胸晚裝現身，盡展完美上圍，成功搶盡在場所有偶像歌手風頭！

全日最搶鏡必定係着上低胸裝嘅姜素拉！（影片截圖）

BTS防彈少年團是今晚《金唱片獎》大賞的熱門人選，Suga透露他們將會帶來歷代級演出，又笑言雖然每次表演都非常盛大，不過今晚會更精彩；另外，昨天因為要考試而缺席唱片部門頒獎禮的河成雲今日回歸Wanna One，組合終於以完整體和Wannable（Wanna One歌迷）見面。問到Wanna One將會為Wannable帶來甚麼表演，姜丹尼爾和裴珍映只說：「Wanna One加油！」令大家非常好奇Wanna One的演出。

BTS防彈少年團係今日大賞熱門。（影片截圖）

河成雲（右四）今日歸隊，Wanna One終於齊人啦！（影片截圖）

此外，TWICE和IZ*ONE均悉心打扮現身，TWICE透露今次是沿用去年12月推出的新歌《The Best Thing I Ever Did》MV中所穿着的服裝，因為TWICE了解到ONCE（TWICE歌迷）喜愛這套衣服，所以趁《金唱片獎》以這身衣服登場。至於競逐新人獎的IZ*ONE踏上紅地氈時舉止優雅，不過12位成員其後竟擺出搞笑甫士，原來她們參照《新恐龍戰隊》的動作，引發全場記者爆笑！究竟《金唱片獎》唱片部門的各大獎項花落誰家，就要留意《香港01》了！

係咪覺得TWICE嘅服裝似曾相識？（影片截圖）

無錯！《The Best Thing I Ever Did》MV入面，TWICE就係穿着過今日嘅衫啦！（影片截圖）

有無人一眼就估到IZ*ONE扮《新恐龍戰隊》呢？（影片截圖）

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