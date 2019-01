GOT7和MONSTA X在今日(6日)舉行的韓國音樂盛事《第33屆金唱片獎》唱片部門頒獎禮上得到了本賞。GOT7今日就因為成員Mark腳受傷而7缺一到場。

在得獎時,GOT7就表示今次的獎項意味着他們在2018年努力了,希望明年可以爲大家帶來更好的音樂和表演,更指:「以免錯過這一獎項。」之後香港成員Jackson王嘉爾就以普通話表示:「祝大家新年快樂,得到這個獎很榮幸。」他還表示這個獎是最好的新年禮物,又以英文表示:「2019 will do out best to make you guys proud。」(2019年會做到最好,讓你們感到自豪)

Bam Bam更用泰文及表感想。(網上截圖)

+ 12 + 11 + 10

MONSTA X十分開心可以連續4年在唱片部門獲獎,十分感謝一直支持他們的MONBEBE(MONSTA X粉絲)們。在表演時,MONSTA X更加玩水,在MONBEBE面前勁舞。加上水花,令本身的白裇衫都濕透,十分誘人。

MONSTA X在台上玩水濕身。(網上截圖)