于正新劇《尚食》隨時拍足兩年　劇情被指疑似抄經典韓劇？

內地人氣電視劇製作人于正的作品一直深受觀眾歡迎，去年由吳謹言、佘詩曼主演的《延禧攻略》就是其中一例，所以于正每次開拍新作都會引起內地網民關注。今日（7/1），有網民發布于正旗下公司歡娛影視的電視劇拍攝製作備案公示表，列明將於今年七月開拍名為《尚食》的古裝劇，惟網友認為《尚食》的劇情簡介有抄襲經典韓劇《大長今》之嫌。

《大長今》是經典古裝韓劇，至今仍為人津津樂道。（視覺中國）

《尚食》講述明朝永樂19年，為了招待各國使節團，永樂帝昭選擅長烹飪的女子入宮，少女姚子衿被選為尚食局宮女，與其餘兩名少駱星橋和蘇月和女成為好友，姚子衿受兩人影響，激發對煮食的興趣。三人不但一同創作新穎料理，更將古籍名菜重現人間。雖然姚子衿一直希望能攀上皇宮飲饌最高權力之位──尚食，但最終姚子衿決定放棄角逐高位回到民間，將傳統美食發揚光大。

網民「 新型三舍原住居民」發布《尚食》的電視劇拍攝製作備案公示表，網民均認為劇情勁似《大長今》。（網上圖片）

有網民閱畢劇情簡介後，聯想起2003年首播，由李英愛和池珍熙主演的韓劇《大長今》，因為《大長今》也是以宮廷美食和女性為主題，劇中飾演徐長今的李英愛進入宮中鑽研廚藝，發揮創意炮製新穎菜式之餘，也嘗試烹調將母親的飲食筆記所記錄的美食，網友更形容《尚食》是「部分（《大長今》）劇情掐掉前因後果就成了新劇」。不過，于正方面向傳媒表示，《尚食》是原創劇本，暗示《尚食》不是抄襲《大長今》。

內地網民形容《尚食》是「部分（《大長今》）劇情掐掉前因後果就成了新劇」（網上截圖）

其實過往于正曾捲入抄襲風波，2014年，瓊瑤發表公開信，指責于正的《宮鎖連城》抄襲她的《梅花烙》，于正其後回應瓊瑤：「我們沒有任何惡意借你的作品進行炒作，更不用說冒犯。藝術本來是需要繼承與發展的……早期的韓劇也有很多對你的模仿」引起內地網民強烈不滿。最終，北京法院在2015年宣判瓊瑤勝訴，于正必須公開向瓊瑤道歉，並要賠償人民幣500萬元（約571萬港元）。至於《尚食》是否抄襲《大長今》，就要留待《尚食》正式推出時才可判斷了。

于正新劇《尚食》是否抄襲《大長今》，可能要等到兩年後才知道了。（視覺中國）

瓊瑤曾公開指責于正抄襲《梅花烙》，最終北京法院判于正需向瓊瑤賠償人民幣500萬元。（視覺中國）

一齊回味《大長今》劇照啦！