鄧超呻陪女人行街8大「不平等條約」　網友大呼中肯

鄧超同孫儷一直是圈中的模範夫妻，結婚8年一直愛得甜蜜，兩人除了不時在社交平台分享生活點滴之外，還會互相調侃，大放笑彈，以另類方式放閃，而網友也非常受落，次次都在留言區「煽風點火」，配合兩人互動。

昨日（7日），鄧超又在微博「抱怨」，大嘆「能陪女人逛街（行街）是真愛」，並列舉出8條行完街之後血淚史，看來真是「怨聲載道」。

鄧超在開篇前兩條就提到「要走很久很久很久的路」，以及「不可能有正常吃飯時間，或者沒得吃」，相信不少男士看到這裡，已經點頭道是。其後他繼續指出男士對女士挑選的東西要不假思索地讚同，「要用眼神告訴她是這個世界上最有品味最獨具慧眼的人」，但自己買東西就會被女方嫌棄，「你選的任何東西就像是你腦子有病選出來的」，並表示對方反白眼的樣子可以記一世。

在第五、六條，鄧超續指埋單後要獨自在店內等sales包裝，一間接一間都是如此；女士見到自己喜歡的東西可以停低，但如果他被某樣東西吸引，就會被斥「這有什麼意思，前面還有」，但前面肯定沒有。

最後，所有的戰利品都是鄧超負責拎，他自嘲「遠看像從批發市場進貨回來」，歎息「手指即將被勒斷」，可能無法post下一條微博。

完整8條「不平等條約」如下：

網友見到之後紛紛「雪上加霜」，喊話孫儷的同時，告知鄧超只需要知道兩個真理：「1.老婆永遠是對的；2.如果覺得委屈，辛苦，難以接受……處理方法參考第一條。珍重！」而不少網友也直呼鄧超的「怨聲」中肯，簡直感同身受，道出眾多男士的心聲。