48歲酒井法子微博向Fans乞錢　被狠批變「國際乞衣」？

新一年新開始，當年紅遍大街小巷的48歲日本女星酒井法子日前趁新年在微博向內地網民拜個早年，但這一拜就惹來不少負評，她更要刪除發文並向大家道歉，究竟昔日女神這次又做錯什麼呢？

曾經風靡萬千宅男，在亞洲紅極一時的酒井法子於2009年因與老公高相祐一吸毒被捕，搞到離婚兼形象大插水！雖然她復出後積極洗白，但她去年又陷入與恩師相澤秀禎的金錢糾紛官司。一波未平一波又起，她日前在微博曬出一張舉起酒杯慶祝的照片並留言：「粉絲們新年好！我是酒井法子。感謝去年大家對我的厚愛。今年也請大家多多關照。」同時，她又分享了註冊粉絲網站會員連結，以及附上支付寶以及銀聯卡的支付連結，但這個舉動惹起內地不少網民反感，指她「網上乞討」、「混不下去就來中國嗎」、「不歡迎毒蟲」和「滾回日本」等，更稱她為「國際乞丐」！

酒井法子明明想同fans舉杯慶祝新年...（微博圖片）

呢條微博已經急急刪除！（網上照片）

對此，酒井法子今早（8日）急刪微博並道歉，她表示，她的微博是日本粉絲網運營公司代管，一時不察，把日本的會員付費制fanclub模式也po在大陸的微博上，導致大陸網友誤會：「昨天發出的微博遭到大家的批評，在此深表歉意……今後一定會參考大家提出的建議加強管理，逐漸改進，也請一如繼往的多多支持，再次感謝大家。」雖然酒井法子堅稱之前篇文並非自己所寫，但大部分網民都不領情，繼續大罵指「中國拒絕涉毒藝人」！

當中有心水清的網友指：日本的會員收費制本來也不適用用內地，工作人員代管也好，希望以後多注意，不要再發生類似讓人誤解的麻煩～（微博截圖）

其實酒井法子過往的發文，亦經常在內文最後附上付款連結，點知今次就出事...（圖片來源：視覺中國）

其實酒井法子因染毒形象受挫後，在日本幾乎沒有任何收入來源，她近年主力發展大中華市場，除了演唱會，她又會舉行多場晚餐騷吸金！看來，要獲中國網民原諒，酒井法子要繼續出力安慰！

酒井法子究竟會出咩法寶氹返大財主？（圖片來源：視覺中國）

另一邊廂，有人網上「乞錢」亦都有人在網上「派錢」！日本最大時尚零售網站ZOZOTOWN社長前澤友作近日突然宣布向其Twitter的follower派錢，會豪花1億日圓（約700萬港元），共有100位幸運網友各得100萬日圓（約7萬港元）利是錢，勁過「幣少」深水埗掟錢！此舉亦令他的follower增至610萬人，昨晚更引來逾500萬次轉發，打破世界紀錄。他今日又在Twitter揚言會再派1億日圓，並舉行投票問大家點派好添！