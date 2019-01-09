對吳孟達周星馳決裂感可惜　孫佳君：早兩年喺大排檔推到星爺

孫佳君出席銅鑼灣舉行的《貝拉400哩的約定》救狗之家慈善首映禮。電影故事以主人與狗狗之間感情作為賣點，同樣是愛狗之人的孫佳君透露，自己飼養了9年的狗走失了：「有一日我新加坡嘅屋企個大閘忘記咗閂，隻狗就走咗出去就冇再返嚟，我用咗差不多兩三個星期出去搵，但都搵唔返傷心死我，我由佢兩個月養到佢9歲，咁就唔見咁咗。」

孫佳君表示希望可以再同周星馳合作拍電影。（黃國立攝）

孫佳君在1995年第一部有份演出的電影是周星馳的《百變星君》，現在已貴為是兩子之母。佳君透露最近與兩個兒子翻睇周星馳的電影不同年代翻睇一樣笑到碌地：「早兩日我同兩個小朋友係屋企睇翻阿星爺個套《情聖》佢哋兩個睇到笑唔停，所以我覺得以前咁好笑依家睇翻都一樣咁好笑，唔係佢哋嘅年代，佢哋都睇都覺得好攪笑，之後佢係咁追周星馳嘅電影嚟睇。」被問到會否給兒子觀賞《百變星君》作品？佳君笑言：「唔可以畀佢睇，要遲下先啦，哈哈！」

孫佳君沒有勇氣睇返自己的作品，認為自己演出不夠好。（黃國立攝）

早前吳孟達接受內地傳媒訪問，談及與周星馳的關係時，無奈表示：「有一點老死不相往來的感覺。」孫佳君聽到都覺得可惜：「其實可能大家各有各忙，冇乜機會見到面，又冇刻意保持聯絡，所以有呢種感覺，但我好記得兩三年前係星加坡大排檔見到星爺食「叻沙」，佢仲主動叫我埋去同佢一齊坐，大家都係傾吓閒計。」在孫佳君心目中星爺是一個怎樣的人？「係片場做嘢嘅時候，佢個人比較嚴肅啲，但一對住鏡頭就會好好笑，同佢做嘢嘅時候，佢又唔會令到個演員好驚又好緊張，但會講得好清楚，其實佢個Direction都好Care，We very good。」