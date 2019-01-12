甄子丹米蘭行騷品牌曾涉辱華　急劃清界線：祖國堅決不容許侵犯

甄子丹同老婆汪詩詩拍拖去米蘭時裝周。(網上圖片)

現年55歲的宇宙最強甄子丹在電影方面早已衝出亞洲進軍了荷李活，近日他更晚踩入時裝界，應著名時尚品牌Philipp Plein之邀到米蘭時裝周行時裝騷，更是壓軸出場，可謂再一次威出了國際。他的老婆汪詩詩都有同行，子丹行騷時，詩詩就在嘉賓觀眾席為他影相拍片，記錄低呢個難忘的時刻。詩詩還於IG post相留言表示：「Proud of you! First Asian Celebrity closing the show on European runway! 」

佢壓軸出場行時裝騷。(網上圖片)

雖然以子丹的身高並沒有專業模特兒的標準，但是以他的名氣絕對可以搭夠，品牌設計師Philipp仲親自接待他，原來設計師都有看過子丹的電影，認為子丹是亞洲英雄。而子丹在台上亦都台型十足，完全不輸蝕給一班年輕高大的職業男model，自信滿滿的他壓軸出場時非常搶鏡。至於他的老婆詩詩就與美國名媛Paris Hilton同坐第一排的嘉賓席睇騷，他們三人亦有於後台合照，夫妻兩人也有趁今次的旅程拍拖四周遊玩。

子丹行騷，詩詩就負責拍片。(網上圖片)

不過子丹為該品牌行完騷後不久，品牌即被內地網民翻舊帳，指該品牌於十多年前曾因涉嫌“辱華”事件而備受爭議，對此，子丹工作室急忙透過微博發聲明回應，表示合作前並未獲知品牌發生的辱華事件，對團隊的疏忽表示歉意，子丹獲知後已經停止了與該品牌的一切合作。子丹亦在自己的微博留言表示：祖國堅決不容許侵犯！

甄子丹工作室急發聲明。(網上圖片)

一齊睇多啲子丹今次出席米蘭時裝周嘅靚相，以及佢喺微博嘅回應啦。

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