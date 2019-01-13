【勁歌金曲2018】許文軒首做大騷司儀：好多謝拍檔麥美恩區永權

許文軒（Edmond）入行十多年，首次被委派擔任《勁歌金曲頒獎典禮2018》的司儀一職，第一次做大型節目司儀令到Edmond壓力大增：「勁歌音樂一響起心跳加速，同採排完全唔同，我都覺今晚表現麻麻，有好多地方可以再做好少少，第一Part成個人好僵硬，但之後越來越放，所以我好多謝麥美恩同區永權幫我。」

許文軒（Edmond）首次擔任《勁歌金曲頒獎典禮2018》的司儀一職。（葉志明攝）

從來沒有嘗試過做大型節目司儀的Edmond能否借著這次機會能「彈起」，他笑言是一個未知之數：「我希望每一個機會我都好好把握，我唔會放棄任何一個機會，希望大家都會滿意我今晚，雖然我知係有瑕疵，但仲想繼續係呢個台做司儀。」

Edmond相隔十多年再踏入TVB的一廠做司儀令他十分感觸。（葉志明攝）

Edmond憶起對上一次於TVB一廠拿起麥克風，已經是2003年參加新秀，事隔多年Edmond再次踏足一廠，他直言不明白為何公司會選擇他：「我真係多謝公司畀呢個機會我，佢哋好大膽用新人，我哋三個都第一次做勁歌司儀，好大膽敢用我，不過我覺得係我經常同監製傾偈傾開，原來佢哋有睇我專訪，可能知我同啲星熟先搵我啦。」