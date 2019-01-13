甄子丹險捲入辱華風波　再發文捍衛中國：有國才有家！

甄子丹早前應德國品牌之邀到米蘭行時裝騷。(微博圖片)

現年55歲的宇宙最強甄子丹近日應德國時尚品牌Philipp Plein之邀，到米蘭時裝周行時裝騷，更壓軸出場，原本是一件威出了國際的事，可是卻因此而差點令他惹上麻煩。事緣子丹為該品牌行完騷後不久，品牌即被內地網民翻舊帳，指該品牌於十多年前曾因涉嫌“辱華”事件而備受爭議，觸動了網民的神經。

對此，子丹工作室已急忙透過微博發聲明回應，表示合作前並未獲知品牌發生的辱華事件，對團隊的疏忽表示歉意，子丹獲知後已經停止了與該品牌的一切合作。子丹亦在自己的微博留言表示：祖國堅決不容許侵犯！

佢尋日已經發聲明同涉事品牌劃清界線。(微博圖片)

子丹今日再於微博發文捍衞自己的祖國，他post了一張和太太汪詩詩身處機場的相，並留言表示：「回家！有國才有家！日後必定慎重過慮合作夥伴。感謝大家監督！」而他的其工作室亦再次重申：「原定與該品牌尚有其他在米蘭時裝週期間的合作約定，經已全部終止。甄子丹先生與太太現離開米蘭返回中國香港。本工作室團隊同仁會對此事深切檢討，日後的工作必定謹慎過濾篩選。為甄子丹先生及大家帶來的困擾再次深表歉意。」

佢今日再次發文捍衛祖國。(微博圖片)

子丹嘅工作室亦再強調已同有關品牌終止合作。