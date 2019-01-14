43歲佘詩曼疑整容？　變網紅臉網友認唔出

去年內地推出清裝劇《延禧攻略》大受歡迎，捧紅劇中一眾演員，其中飾演嫻妃娘娘的佘詩曼靠絕好演技紅遍大江南北，演藝事業更上一層樓。目前在內地大紅大紫的她，近日就在北京工作去一間火鍋店用餐時，被網紅老闆娘認出要求合照，自拍過程可能濾鏡用得太甚，搞到阿佘瞬間變網紅完全變樣，網友見到都嚇一嚇「女神變成了路人」覺得太Over。

阿佘因為嫻妃一角在內地紅到發紫。（視覺中國）

北京天氣凍食火鍋係常識吧！這一點阿佘都相當明白，近日就去了當地一間火鍋店用餐，穿著一身優閒黑色服裝的她仍然光芒四射，好難會令人認不到，所以該店的網紅店主一見到明星光臨就當然興高采烈，抓著阿佘玩直播自拍，而她亦超好人無拒絕。身為網紅少避免會用到濾鏡開美顏功能，經過特殊的濾鏡加持下，阿佘瞬間變成另一個人，眼睛變大﹑下巴超尖﹑美肌磨皮效果超白，搞到她見到畫面中的自己都驚嚇一跳，慢慢向後退臉容還顯得十分尷尬，全程又不失禮貌面帶微笑，不得不讚阿佘高情商啊！

阿佘好似變成另一個人。（網上圖片）

她自己見到都驚嚇到倒退一步。（網上圖片）

不少網友見到網紅同阿佘玩直播，都紛紛留言話難認出是她，在美顏的功能下她一瞬間由女神變成路人了「被嚇到了」﹑「平時的她更好看」﹑「差點沒認出來」…覺得阿佘天生麗質根本不需用濾鏡。同時，此舉亦令人覺得所謂的網紅真的太不真實，每分每秒都在變臉。

無用濾鏡下最真實的阿佘。（網上圖片）