【粵語好聲音】主題曲就照播　ViuTV硬刪張衛健與觀眾互動片段

張衛健（Dicky）主演的無綫劇《大帥哥》無論在香港或內地都大受歡迎，內地網站優酷的點撃率更破5億，更令他人氣再度飆升！人紅自然工作量大增，Dicky在跨年期間獲邀參加內地三個大型跨年晚會，更現身由廣東珠江頻道推出的歌唱競技節目《粵語好聲音》的《粵語好聲音跨年盛典》。

Dicky獻唱《大帥哥》主題曲時，身後有8位Dancers伴舞，排場十足。（影片截圖）

《粵語好聲音》由開播至今都在ViuTV播出，大家亦可以在ViuTV的網站重溫。當晚在節目跨年盛典中，打頭陣的Dicky戴上黑超，以一身黑色造型驚喜現身唱劇集《大帥哥》主題曲《大無畏》及經典歌曲《你愛我像誰》。Dicky身後有8位Dancers伴舞，排場十足，一開口就令台下觀眾即全部站起來！不過，未知道是否ViuTV不想為無綫宣傳，所以在電視播出及網上重播的版本，竟然將Dicky在台上所有提及到《大帥哥》的話刪走了。

Dicky於1984年參加TVB及華星唱片合辦的「第3屆新秀歌唱大賽」中獲得金獎，以歌手身份出道，好戲之餘，亦非常唱得。（影片截圖）

對比起在內地網站播出的原裝版本，Dicky在台上說的一句：「唔好叫我張衛健，叫我…（大帥哥）叫我…（大帥哥）！有冇睇呀？（有）好開心，希望大家鍾意《大帥哥》！」，卻神秘失蹤。只播出Dicky表示希望大家2019年會比2018年更好，又希望2019年能夠在內地開首個個人演唱會。另外，盛典中表演的香港歌手都非常有份量，包括有李克勤、許志安、湯寶如及鄭希怡。除了Dicky之外，最受歡迎的就是克勤，他先後獻唱了多首經典歌曲《護花使者》、《紅日》、《月半小夜曲》等，令台下觀眾瘋狂尖叫。